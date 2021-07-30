Бриллиантовая свадьба учительской пары

Её 29 июля отметили известные кировские педагоги – Людмила Алексеевна и Юрий Михайлович Рябовы.

60 лет назад молодые учителя стали супругами и с тех пор идут по жизни вместе. При этом верны они и своему призванию – педагогике, которой посвятили многие годы.

Людмила Алексеевна 40 лет проработала в одном учебном заведении – преподавала физику и астрономию в школе №16. Она заслуженный учитель школы России и победитель первого областного конкурса «Учитель года», который состоялся в 1990 году. Автор учебно-методических разработок, которые публиковались не только в Кирове, но и в столице.

Юрий Михайлович прошёл путь от ассистента до проректора по научной работе в Кировском пединституте им. В.И. Ленина. В 1970-х и 1980-х заведовал отделом науки и научных заведений в Кировском обкоме КПСС, председательствовал в областной организации общества «Знание» РСФСР. Позже заведовал кафедрой политологии в гуманитарном университете. Юрий Михайлович – автор и научный редактор более 100 публикаций по всеобщей истории, политологии, краеведению. В работе всегда следовал правилу «обучая, мы учимся сами». В 2014 году, когда Юрию Михайловичу Рябову исполнилось 80 лет, он вышел на пенсию с общим 59-летним стажем работы в науке и образовании.

По стопам родителей пошёл и сын учительской пары Михаил вместе со своей супругой Раисой.

Учительская пара до сих пор окружена вниманием своих многочисленных воспитанников. Сейчас они уже взрослые люди, живущие в разных городах нашей страны и за рубежом. И, тем не менее, постоянно звонят педагогам, шлют письма и поздравления к праздникам, приходят в гости.