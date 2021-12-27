Дни рабочей недели с 27 по 31 декабря станут последними днями года. Родители малышей хотят знать, будут ли работать детские садики в Кирове 31 декабря.

Пояснения дали в городской администрации. Там уточнили, что в нашем регионе, как и по всей стране 31 декабря объявлен выходным днём. Это сделано на основании постановления правительства России. Выходной 31 декабря получился за счёт 3 января. Этот праздничный день выпадает на воскресенье. С него выходной и перенесли на 31 число.

В результате дошкольные образовательные организации в пятницу, 31 декабря, не будут работать. Рабочие дни в садиках начнутся с 10 января.

Напомним, ранее мы писали, что 31 декабря в России могут навсегда сделать выходным.

Фото: drasler.ru