Бухгалтер кировской фирмы подделала карантинный сертификат

Омутнинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бухгалтера фирмы, занимающейся поставками лесопродукции.

Женщину признали виновной в подделке официальных документов. В феврале 2019 года она внесла изменения в карантинный сертификат, дающий право на вывоз продукции из фитосанитарной зоны, проставив в нём название своей организации. Тем самым обвиняемая хотела избежать простоя вагона с лесоматериалами на станции Шлаковая и уплаты штрафных санкций, связанных с этим.

Впоследствии преступление было выявлено сотрудниками Кировской транспортной прокуратуры.

По приговору суда женщина получила наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.

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