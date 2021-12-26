Бюджет-2022, вятский «КовиВак» и изменение отношения кировчан к куар-кодам

О чём говорят: топ-5 событий за неделю в Кирове и Кировской области.

1. Бюджет области на 2022 год и плановый трёхлетний период принят депутатами ОЗС.

Депутаты Законодательного Собрания Кировской области приняли во втором чтении проект регионального бюджета на плановый трёхлетний период. Ранее о обсуждался на публичных слушаниях.

Представляя проект, министр финансов Лариса Маковеева отметила, что при формировании будущего бюджета учитывались прогнозы экономического развития, действующее законодательство, указы и поручения президента РФ Владимира Путина, исполнение обязательств региона по реструктуризации бюджетных кредитов.

Важно, что бюджет сохранит социальную направленность – 65% расходов предназначено для развития социальной сферы – образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта.

Основные параметры бюджета:

– доходы

на 2022 год – 77,9 млрд рублей,

на 2023 год – 79 млрд рублей,

на 2024 год – 80,3 млрд рублей;

– расходы

на 2022 год – 79,3 млрд рублей,

на 2023 год – 76,4 млрд рублей,

на 2024 год – 79,4 млрд рублей;

– дефицит составит:

на 2022 год: -1,4 млрд рублей,

на 2023 год профицит бюджета – +2,5 млрд рублей,

на 2024 год профицит бюджета – +0,9 млрд рублей.

2. В регионе начали выпуск вакцины «КовиВак».

Ранее «КовиВак» производили только на одной площадке – в подмосковном центре Чумакова. «Нанолек» подключился к проекту весной 2021 года. В модернизацию было вложено около 40 миллионов рублей. До конца года планируется произвести 250 тысяч доз. Кировская компания готова обеспечивать до 1 миллиона доз в месяц, такая мощность позволит выпускать вакцину даже на экспорт.

В торжественном запуске производства вакцины приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, генеральный директор центра Чумакова Айдар Ишмухаметов и президент компании «Нанолек» Владимир Христенко.

– Для области и наших жителей это знаковое событие, – сказал Игорь Васильев. – Производство вакцины и здоровое население – залог благополучия, стабильности и дальнейшего развития региона. Кроме того, это развитие связано с реализацией «прорывных проектов» области, одним из которых является создание особой экономической зоны, где якорным инвестором будет «Нанолек».

3. Кировчане возвращаются в кинозалы, а отношение к куар-кодам стало «более доброжелательным».

Об этом губернатору Игорю Васильеву рассказали представители бизнеса.

– В нашей отрасли спад все ещё чувствуется, но, если при введении куар-кодов спад был на уровне 40-50%, то сейчас он составляет 10-15%, – сказал, – выразил соучредитель, генеральный директор сети «Прядки в Порядке» Дмитрий Кочев. – В целом люди стали относиться к введённым ограничениям более доброжелательно, за это время куар-коды появились практически у всех. Общий объём вакцинации в нашем регионе достаточно высокий, заболеваемость медленно идёт на спад.

Директор кинотеатра «Колизей» и клуба «Гауди» Дмитрий Дударев отметил, что премьеры всё же возвращают зрителей в зал. А в новогодние праздники большинство семей обычно планируют походы в кинотеатры.

4. Кировская область стала победителем проекта «Герои Отечества»

Главный федеральный инспектор по Кировской области Григорий Житенев от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова вручил губернатору Кировской области Игорю Васильеву диплом первой степени общественного проекта ПФО «Герои Отечества» в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества».

Губернатор подчеркнул, что этой награды удостоилась вся Кировская область.

– Наш регион впервые занял первое место в этом проекте. В его рамках есть несколько направлений – и увековечение памяти о наших предках, и воспитание подрастающего поколения, – сказал Игорь Васильев. – У нас действительно очень много ребят, проявивших героизм в обычной жизни. Всех их мы не раз награждали. Этот диплом свидетельствует о том, что в Кировской области ведётся большая работа по сохранению исторической памяти.

5. С 1 сентября 2022 года в регионе запретят торговлю алкоголем в жилых домах.

Законопроект об этом приняли (в двух чтениях) депутаты Законодательного собрания Кировской области. Согласно документу, розничная продажа крепких напитков запрещается в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, в том числе в цокольных и подвальных помещениях многоквартирных домов. Исключение сделано только для предприятий общепита.

Ранее с законодательной инициативой выступила прокуратура Кировской области из-за многочисленных нарушений правил продажи: только в 2021 году на территории города Кирова зафиксировано почти 300 административных правонарушений, связанных с оборотом алкогольной продукции в магазинах формата «24 часа». Инициатива была поддержана министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

Фото Александра Папырина