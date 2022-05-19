Бюджетных мест в вузах станет больше

Приоритет при распределении бюджетных мест отдаётся региональным вузам

Напомним, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача – увеличить число бюджетных мест в вузах страны. Уже в текущем году количество бюджетных мест в целом по стране увеличено до 588 044. В следующем учебном году — 2023/2024 – эта цифра еще увеличится, и бесплатное обучение смогут начать более 590 тысяч российских студентов.

При этом приоритет при распределении бюджетных мест отдаётся региональным вузам – им направляется 73% от общего числа выделенных бюджетных мест.

— Наибольшее количество предусмотрено по инженерным и техническим направлениям подготовки – 245 тыс. мест. На втором месте – педагогические науки. На них выделено более 75 тыс. мест. Также в топ-3 вошли общественные и медицинские направления. По ним между вузами распределено более 68 тыс. и 53 тыс. бюджетных мест соответственно, – заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, особое внимание уделяется подготовке кадров для цифровой экономики. Так, на 2023/2024 учебный год вузам установлено 160 361 бюджетное место. Из них 112 993 направлены в регионы. Основной же упор делается на специальности для скорейшего импортозамещения и достижения научно-технологического суверенитета России.

Условия импортозамещения и задачи по обеспечению продовольственной безопасности, являющейся стратегическим приоритетом российской экономики, увеличили спрос и на квалифицированные кадры в АПК, отмечает ректор Вятского государственного агротехнологического университета Елена Симбирских.

— Аграрная отрасль — одна из немногих сфер, где потребность в работниках не снижалась даже в кризисный период, — отметила Елена Сергеевна. — На отраслевой платформе «Своё Фермерство», например, количество вакансий возросло на треть по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в аграрных компаниях появились вакансии с зарплатой до 250 тыс. рублей.

В Кировской области 2022 году в Вятском ГАТУ для обучения на бюджетной основе выделено 527 мест. Из них 142 места по направлению ветеринария, 110 — агроинженерия, 68 — зоотехния, 66 — агрономия, 44 — технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 40 — биология.

О том, что именно потребность в кадрах, заявленная регионами, играет ключевую роль при распределении бюджетных мест, говорил и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Он подчеркнул, что год от года повышается доступность бесплатного высшего образования в нашей стране.