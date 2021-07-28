Бюджетный прием в медицинские вузы могут увеличить

Задача – обеспечить сферу здравоохранения кадрами.
Пандемия показала, что сегодня в стране по-прежнему остро стоит вопрос нехватки медицинских кадров, в том числе эпидемиологов, реаниматологов и инфекционистов. Об этом заявил ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин в ходе стратегической сессии «Единой России» по вопросам развития здравоохранения. Кадровую проблему необходимо решать в первоочередном порядке.
По его мнению, это должно найти отражение в Народной программе партии.
Первое – трудоустройство студентов на работу в медучреждения, начиная с первых курсов обучения. «Начиная с третьего курса, студенты вполне хорошо справляются с работой медицинской сестры (медбрата), ну а выпускники, закончив шестой курс, могут претендовать на должность врача», — сказал Владимир Шкарин.
Второе –проблема нехватки специалистов «узкого» профиля, которая может решаться за счет увеличения бюджетного приема по дефицитным специальностям, — отметил ректор медицинского вуза. Также, по его словам, требуется увеличить продолжительность последипломной подготовки, пересмотреть перечень дополнительных дисциплин, входящих в обязательный блок.
— В первую волну пандемии здравоохранение Кировской области продемонстрировало, что способно на высокоэффективную работу, — отмечает главный врач кировской городской больницы N 2 Ирина Морозова. — Например, наша больница в кратчайшие сроки была перепрофилирована для лечения коронавирусной инфекции, созданы два инфекционных отделения, открыты дополнительные коечные места. За всем этим — самоотверженный труд десятков людей — врачей, медсестёр, санитаров. Вместе с тем проблема дефицита кадров есть, и ее нужно решать комплексно и в кратчайшие сроки. Чтобы медицина была доступной действительно для жителей каждого микрорайона, каждого населенного пункта.
Очень важно, чтобы нужный человеку врач работал в поликлинике, находящейся рядом с домом, чтобы за помощью не надо было ехать за многие километры.
Это возможно достичь, подготавливая высококвалифицированные кадры и обеспечивая достойные условия для их работы.
У нашего здравоохранения огромный потенциал, и мы обязаны грамотно и рационально его использовать на благо жителей. На предстоящие преобразования я возлагаю большие надежды — качественная медицина должна быть для людей в прямом смысле в шаговой доступности.