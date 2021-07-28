Бюджетный прием в медицинские вузы могут увеличить

Задача – обеспечить сферу здравоохранения кадрами.

Пандемия показала, что сегодня в стране по-прежнему остро стоит вопрос нехватки медицинских кадров, в том числе эпидемиологов, реаниматологов и инфекционистов. Об этом заявил ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин в ходе стратегической сессии «Единой России» по вопросам развития здравоохранения. Кадровую проблему необходимо решать в первоочередном порядке.

По его мнению, это должно найти отражение в Народной программе партии.

Первое – трудоустройство студентов на работу в медучреждения, начиная с первых курсов обучения. «Начиная с третьего курса, студенты вполне хорошо справляются с работой медицинской сестры (медбрата), ну а выпускники, закончив шестой курс, могут претендовать на должность врача», — сказал Владимир Шкарин.

Второе –проблема нехватки специалистов «узкого» профиля, которая может решаться за счет увеличения бюджетного приема по дефицитным специальностям, — отметил ректор медицинского вуза. Также, по его словам, требуется увеличить продолжительность последипломной подготовки, пересмотреть перечень дополнительных дисциплин, входящих в обязательный блок.