Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова запускает розыгрыш в соцсетях

О близком старте именного гива уроженка Кирова сообщила в своем «Инстаграме».

— Скоро START моего ПЕРВОГО именного гива(см. в сторис). Ответственный момент. Скажите, какие подарки вы бы хотели видеть в моем гиве?

«Качественную косметику», «беговую дорожку», «айфон», «что-нибудь для детей», «любой подарок от тебя, Женя», — пишут в комментариях подписчики Евгении. Окончательный вариант подарка пока не определен.

Гив – сокращение от английского Giveaway, что в буквальном переводе означает «дарить» или «отдавать». В «Инстаграме» гив – розыгрыш, акция с призами для участников, имеющий целью увеличение числа подписчиков.

Именной гив – розыгрыш на странице известного человека. Имя звезды обеспечивает приток участников и, как следствие, рекламу продукту. Раньше звездные гивы были весьма и весьма популярны, но в последние годы интерес к ним снизился — пользователи «устали» от акций, где выигрывают единицы.

Ранее Евгения Феофилактова прокомментировала закрытие скандального шоу «Дом-2».

Фото: www.instagram.com/evgeniyafeofilaktova