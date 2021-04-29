Бывшего главу поселения в Оричевском районе оштрафовали на 9,6 миллиона рублей

Оричевский районный суд вынес приговор экс-главе Гарского сельского поселения. Бывшего чиновника признали виновным в незаконном распоряжении недрами и причинении вреда окружающей среде.

По данным минэкологии, в 2018 году глава поселения заключил договор бартера с ООО «Гратон» на проведение работ по углублению и расширению водоема. В качестве оплаты за работу администрация передала компании грунт, высвободившийся в результате работ.

Этими действиями глава поселения нанес ущерб землям Быстрицкого участкового лесничества Оричевского лесничества. С одобрения чиновника ООО «Гратон» произвело снятие, уничтожение и порчу почв на площади 5 тысяч квадратных метров, а также добыло и реализовало 5,6 тысячи кубометров торфа. Лицензия на право добычи полезных ископаемых компании не выдавалась.

В ходе работ был нарушен плодородный слой почвы и начались эрозионные процессы. Для восстановления земель требуется проведение длительных восстановительных работ по рекультивации земель.

Результаты замеров показали, что в результате добычи торфа был причинен ущерб в размере 2,5 миллиона рублей. Помимо этого, в результате порчи почв Быстрицкому лесничеству был нанесен ущерб на сумму 7,1 млн рублей.

Суд признал бывшего главу поселка виновным в указанных нарушениях и приговорил к 3 годам лишения свободы условно и лишению права занимать ряд должностей в органах местного самоуправления на 2 года. Также по решению суда чиновнику придется возместить причиненный ущерб в размере 9,6 миллиона рублей.

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