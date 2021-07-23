Бывший муж кировской участницы «Дома-2» Антон Гусев посадил 8-летнего сына за руль

Разгорелся настоящий скандал. Прокуратура и полиция уже начали проверку законности таких действий.

В сети появилось видео, где блогер Антон Гусев учит своего сына водить автомобиль. При этом мальчику всего 8 лет. Машину он вёл прямо по оживлённым улицам Москвы.

Разгорелся настоящий скандал. Ролик собрал огромное количество просмотров.

На кадрах видно, что мальчик самостоятельно рулит автомобилем Mercedes, нажимает педали. Его отец в это время выложил в соцсеть сторис с подписью «8 лет пацану! Уже пора».

Пользователи возмущены поведением мужчины. Они считают, что Гусев подверг опасности жизнь своего ребёнка и свою. Информацию о случившемся распространили федеральные сми. Многие ссылаются на ст. 12.23 КоАП РФ. Это нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения.

Между тем ГИБДД и прокуратура уже начали свои проверки. Как пишет rosbalt.ru, быстрее отреагировали сотрудники ГИБДД. Они выписали блогеру штраф 30 тысяч рублей. Об этом сообщает в соцсетях сам Гусев.

Стоит заметить, Антон Гусев ранее был женат на кировской участнице шоу «Дом-2» Евгении Феофилактовой. Сын Даниэль, которого мужчина посадил за руль иномарки, их общий с Евгенией ребёнок.