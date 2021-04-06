Бывший сотрудник кировской прокуратуры рассказал, как ловил маньяков

Большое интервью с экс-работником прокуратуры Кировской области Евгением Бакиным опубликовал портал «Медуза». В беседе 70-летний генерал юстиции и бывший старший следователь прокуратуры Кировской области рассказал о серийных убийцах прошлых лет и природе зла.

Евгений Бакин – человек, поймавший огромное количество маньяков, и не только. В его послужном списке – расследование дел Чикатило и Головкина, расстрел Белого дома в 93-м, убийство Дмитрия Холодова… Но это все было, когда Бакин работал в центральном аппарате. А начинал он, по его собственным словам, «с земли».

… После службы в армии Евгений Бакин поступил на юрфак в Кировской области. Стажировку проходил в городской прокуратуре, затем попал в транспортную, а потом и в областную. Там получил первую «железяку» — награду за расследование серии жестоких расправ, совершенных детьми местных рецидивистов. Дело было в Вятских Полянах в начале 80-х.

— Фабула была простая: приехал татарин за лесом в Вятские Поляны. Его встретили рецидивисты. Выпили с ним, заманили его, ограбили и выбросили. На трупе было 112 или 120 ранений, которые местные следователи из-за халатности забыли указать. Было непонятно даже, каким орудием нанесены. Потом мы установили, что это был электрод, — рассказывает Бакин.

Дело было сложным. Его несколько раз возвращали на доследование. Для Евгения Бакина оно стало экзаменом на новом месте. И его следователь сдал – дело раскрыли «красиво».

— Специализация к тому времени у меня уже сложилась — преступления против личности. Стал рассматривать фотографии трупа. Там вся спина была в дырках. Пришлось вспомнить таблицу Видонова — был такой криминалист, в Горьковской области работал. Столько ранений обычно наносили несовершеннолетние или женщины.

Как выяснилось, мужчину убили не рецидивисты, которых подозревали следователи, а их дети. Ограбленный оскорбил кого-то из грабителей, и подросток убил его. Позже было раскрыто еще одно убийство, совершенное «шакалятами» — так Бакин называет малолетних преступников.

Евгений Бакин с коллегами

После этого Евгений Бакин оказался в Москве и сразу «попал» на дело Андрея Чикатило. Дело называли «Лесополоса» — в Ростовской области, где все происходило, много полей, окруженных защитными лесопосадками. Там и находили тела жертв маньяка.

Серийность убийств долго не признавали, списывали на случайных «психов». Но когда народ стал возмущаться, за дело взялась Москва. Стали устанавливать личности пропавших. Среди них оказалось множество людей, которых никто не искал.

— …Женщины и дети из социально неблагополучных семей уезжали, пропадали, и никто их не искал. Это потом, после Чикатило вышел приказ: пропавших без вести расследовать как убийства.

Самого маньяка «взяли» случайно – зацепились за редкую фамилию, стали проверять старые уголовные дела. Выяснилось много интересного.

Потом было «дело Головкина» — серийного убийцы-педофила, жертвами которого стали 11 детей (на нем, кстати, закончились расстрелы в России), и другие аналогичные преступления.

На вопрос, как выдержала психика, Евгений Бакин отвечает: «Это чисто работа».

— Я когда работаю, я не добрый, не ласковый, я становлюсь отмороженным… Потом уже каждый снимает стресс как умеет.

А зло – от людей, говорит Бакин. Ведь убийцами не рождаются.

Евгений Бакин в молодости

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