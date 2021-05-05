Callback Calltouch – сервис обратного звонка

Callback-сервис – это комплекс эффективных и удобных инструментов, предназначенных для вовлечения клиентов. А еще побуждения их к целевым действиям. Кнопка Callback-сервиса значительно увеличивает конверсию сайта, количество «горячих» звонков, как результат – растут продажи и доходы компании. Но необходимо быстро реагировать на звонки, чтобы интерес клиента не угас, иначе функция окажется бесполезной. Как правило, посетители охотнее связываются с отделом продаж через обратный звонок. Заказать кастомизированный виджет для своего ресурса можно на сайте https://www.calltouch.ru/product/callback/. Разобраться с интерфейсом несложно, он интуитивно понятен даже людям далеким от интернет-пространства.

Особенности сервиса Callback Calltouch

Инструмент имеет простой принцип работы обратного звонка как для посетителя, который может заказать его в удобное для себя время, так и для владельца сайта. Ведь адаптивный виджет подстроится под любой размер экрана благодаря гибким настройкам.

Пользователи могут видеть отчет звонков, а именно, откуда они исходят и с какого номера. Это дает возможность менеджеру заранее подготовиться к разговору и найти для клиента готовое решение.

Внешний вид формы можно настроить под брендбук компании, например, добавив логотип или основные цвета. Кроме того, доступны настройки времени и дней показов формы.

Оплата услуги осуществляется только за состоявшиеся телефонные разговоры, никаких лишних денег. Обычно результат использования данной услуги полностью оправдывает ее затраты.

Варианты использования обратного звонка

Так как сбор заявок происходит автоматически даже в нерабочее время, это дает возможность менеджеру не упускать звонки клиентов. По приходу на работу утром, он может связаться с нужным человеком, чтобы не упустить контакт.

Все телефонные разговоры могут записываться. Это дает возможность прослушивать их и даже помечать отдельными тегами. Такая информация может быть полезной для аналитики, дальнейшего разогрева интереса к продукту или услуге.

Данный инструмент можно использовать для грамотного и равномерного распределения нагрузки для работников колл-центра. Несколько номеров позволят не терять клиентов даже если все операторы заняты.

Чтобы повысить конверсию можно использовать мотивирующие тексты и привлекательные стили виджетов.