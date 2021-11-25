Чаще всего кировчане жалуются в Роспотребнадзор на торговлю

В Роспотребнадзоре по Кировской области подвели итоги работы по защите прав потребителей за 9 месяцев.

С начала года в ведомство поступило 2701 обращение. Это на 16% ниже, чем за тот же период 2020-го.

В 54,8% случаев кировчане жаловались на нарушения прав потребителей в сфере торговли. В 45,2% — на сферу услуг (бытовое обслуживание населения, ЖКХ, финансовые, медицинские и транспортные услуги, услуги связи).

Роспотребнадзор вынес 262 постановления о назначении административных наказаний за нарушения в сфере защиты прав потребителей. Общая сумма, присуждённая в их пользу, превысила 2,8 млн руб., в т.ч. 501 тыс. — компенсация морального вреда.

Телефон «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Кировской области: (8332) 40-67-24 (с 10 до 12 часов по рабочим дням).