Часть Кировской области завалило снегом

Апрель 2021 года запомнится для жителей Кировской области, как один из самых переменчивых месяцев.

29 апреля Опаринский, Подосиновский и частично Уржумский районы оказались под снежным одеялом. Люди делятся фотографиями в соцсетях. Некоторые показывают свои огороды, где грядки завалило снегом. Пользователи отмечают, апрель не собирается так просто уходить и уступать место маю.

Вообще апрель 2021 года запомнится жителям Кировской области, как один из самых переменчивых месяцев. Было всё — и тепло, и холод, и дожди, и снегопады.

Началось с аномальной для этого времени года погоды. В первой декаде показания столбиков термометра побили рекорд 48-летней давности. В Кирове температура повысилась до +20 градусов. По отзывам горожан, на солнце было и +30.

Но постепенно апрель приближался к климатической норме. Во второй декаде погода была самая обычная. Около +5…+13 днём и заморозки ночью. Но последняя неделя вновь удивила. Начал идти снег.

Сначала снежный циклон проявился в Котельниче. Через несколько дней метель накрыла областной центр. В Кирове вместе со снегом шёл дождь, местами град. И вот в последних числах месяца снегопад пришёл в другие районы региона.

Если верить синоптикам, то май встретит нас дождями и грозами.

Фото: vk.com/oparino_soroka, vk.com/public178839761