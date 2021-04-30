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Часть Кировской области завалило снегом

Екатерина Сонина Выбор редакции, Новости, Общество

Апрель 2021 года запомнится для жителей Кировской области, как один из самых переменчивых месяцев.

29 апреля Опаринский, Подосиновский и частично Уржумский районы оказались под снежным одеялом. Люди делятся фотографиями в соцсетях. Некоторые показывают свои огороды, где грядки завалило снегом. Пользователи отмечают, апрель не собирается так просто уходить и уступать место маю.

Часть Кировской области завалило снегом

Часть Кировской области завалило снегом

Часть Кировской области завалило снегом

Вообще апрель 2021 года запомнится жителям Кировской области, как один из самых переменчивых месяцев. Было всё — и тепло, и холод, и дожди, и снегопады.
Началось с аномальной для этого времени года погоды. В первой декаде показания столбиков термометра побили рекорд 48-летней давности. В Кирове температура повысилась до +20 градусов. По отзывам горожан, на солнце было и +30.

Но постепенно апрель приближался к климатической норме. Во второй декаде погода была самая обычная. Около +5…+13 днём и заморозки ночью. Но последняя неделя вновь удивила. Начал идти снег.

Сначала снежный циклон проявился в Котельниче. Через несколько дней метель накрыла областной центр. В Кирове вместе со снегом шёл дождь, местами град. И вот в последних числах месяца снегопад пришёл в другие районы региона.

Если верить синоптикам, то май встретит нас дождями и грозами.

Фото: vk.com/oparino_soroka, vk.com/public178839761

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Екатерина Сонина