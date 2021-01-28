Чего стоит выйти на площадь? Кировчанам напомнили о незаконности несогласованных акций протеста

В горадминистрации предостерегли жителей Кирова и области от участия в митингах в поддержку Алексея Навального. Очередное незаконное мероприятие сторонники блогера запланировали на 31 января.

Городские власти призывают кировчан не поддаваться на провокации. Особенно это касается подростков, на чьи неокрепшие умы в первую очередь направлены призывы «интернет-политиков».

Можно со стопроцентной вероятностью утверждать, что согласовать очередную «прогулку» не удастся. Как пояснили в мэрии, заявка на проведение митинга должна поступить за 10 дней. Никаких уведомлений о подобных акциях власти не получали, а значит, митинг будет незаконным.

Несогласованные акции могут быть расценены как угроза общественному порядку. Установить личности виновников беспорядка помогут системы видеофиксации и многочисленные видеоматериалы в соцсетях. Участники провокаций будут наказаны по закону. А для тех, кто вовлекает детей в политику, все может закончиться очень и очень печально.

Стоит отметить, что прошлый митинг в Кирове прошел без эксцессов. Столкновений участников «прогулки» с полицейскими зафиксировано не было. Как сообщает телеграм-канал «Кировская правда», по итогам акции к административной ответственности привлечены 7 кировчан. По итогам просмотра фото- и видеоматериалов их может стать больше.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что по факту протестных акций 23 января в регионах было возбуждено 21 уголовное дело. А Роскомнадзор пообещал оштрафовать Instagram, Twitter, TikTok и другие социальные сети за призыв подростков к участию в митингах.

По решению Мособлсуда Алексей Навальный оставлен под арестом. Напоминаем, что Алексей Навальный был задержан за многократные нарушения условий испытательного срока, на котором находился с 2015 года за совершение мошеннических действий. Блогера неоднократно предупреждали о возможности замены условного срока не реальный, поскольку он пропускал явки во ФСИН без объективных причин. Перед законом все равны – ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении порядка 15 тысяч таких же граждан России.