Человек, связанный с Кировской областью, отправится в космос

На этой неделе стартует космический корабль «Союз МС-18».

Пилотируемый корабль будет отправлен 9 апреля с космодрома Байканут. Экипаж корабля небольшой. Всего три человека. Это россияне Олег Новицкий, Пётр Дубров, американский астронавт Марк Ванде Хай.

Примечательно, что Олег Новицкий связан с Кировской областью. Недавно он приезжал в наш город. В частности, заходил в Космический центр, где провёл встречу с любителями космонавтики. Некоторые кировчане очень хорошо помнят Олега Викторовича.

На встрече он рассказал, как уже два раза был в космосе. Первый полёт совершил в 2012 году. Тогда он возглавил экспедицию на корабле «Союз ТМА-06М». Второй его полёт был в 2016 году. При этом вместе с ним летали только иностранцы — астронавты Том Песке (Франция) и Пегги Уитсон (США).

Сейчас идёт активная подготовка к взлёту. Это ежедневные тренировки, знакомство с бортовыми системами.

Ранее мы сообщали, что кировчане могут получить точную копию часов Гагарина.

Фото: vk.com/novitskiy_iss