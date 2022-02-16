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Челябинская компания незаконно использовала бренд «Котельничские крышки»

Юлия Зорина Общество, Новости

Компания ООО «Россмед-сервис» поставляла в Киров товар из Челябинска под брендом «Котельничские крышки». Котельничская компания ООО КПП «Прожектор» обратилась в УФАС с просьбой защитить ее права.

Антимонопольщики установили, что в действиях «Россмед-сервис» имеются нарушения закона о защите конкуренции. Ведь бренд «Котельничские крышки» компания из Кировской области использует с 2000 года. Визуально продукция компаний немного отличалась друг от друга, однако название было тем же. 

«Россмед-сервис» не согласился с такой позицией и обратился в суд. Однако суд первой и второй инстанции согласился с решением Кировского УФАС.

Ранее мы писали, что на кировских предпринимателей подали в суд из-за персонажей мультфильмов.

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Юлия Зорина