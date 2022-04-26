Чем опасен виртуальный мир для детей?

Сегодня каждый ребенок вполне свободно ориентируется в виртуальном пространстве. Для маленьких пользователей американские IT-гиганты создают не только увлекательные игрушки с целыми виртуальными мирами внутри, но и «детские версии» взрослых сервисов, таких, например, как детский Instagram* или приложение YouTube Kids.

Цель – получение прибыли

Тревогу забили в Лиге безопасного интернета. По словам общественников, детей нужно защищать от контента, который есть в этих «детских версиях». Дело в том, что, по мнению российских экспертов, модерацией опасного контента, влияющего на психику детей, на этих ресурсах никто не занимается. В YouTube Kids, например, есть такая функция, как автовоспроизведение, которая позволяет алгоритму сервиса запускать ролики, рекламирующие диеты или даже видео, призывающие детей к суициду. При этом родителям подобный контент отследить бывает весьма проблематично.

– К сожалению, основная цель даже, на первый взгляд, невинных инициатив, направленных на создание комфортной и безопасной интернет-среды, — это получение прибыли. А в погоне за ней корпорации стремятся как можно сильнее привязать к себе пользователей, и дети, увы, слишком часто становятся жертвами манипулятивного дизайна и недостаточной модерации, – говорит Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета.

Синдром подавленной воли

В том, что родительский контроль необходим в любом случае и по контенту, и по количеству времени, проведенному ребенком в интернет-пространстве, убеждена и семейный психолог Надежда Бушмелева.

– Отношусь адекватно к процессам развития детей в цифровой сфере и к созданию детских виртуальных миров. Основной вопрос в том, что нужно сделать, чтобы нашим детям было интересно оставаться с нами, и реальная жизнь их увлекала не меньше виртуальной, – говорит Надежда Бушмелева. – Знакомясь с виртуальными друзьями, общаясь с ними на разные темы, выражая себя в придумывании разнообразных героев, миров, разрабатывая и пробуя всевозможные стратегии выживания, проходя квесты, они забывают порой о реальности: поесть, погулять, постепенно теряя навыки живого общения и социализации.

Ученые доказали, что полная погруженность в «виртуальный мир» меняет психику детей, стирает ориентиры, цели в реальной жизни, и зачастую такие дети легче поддаются любой манипуляции, начиная воспринимать реальный мир, как игру.

– Повышается раздражительность, ребёнок становится агрессивным при малейшем столкновении с реальностью, требованием родителей или учителей, — рассказывает Надежда Бушмелева. – У таких детей можем наблюдать признаки «синдрома подавленной воли», когда ребёнок возвращается из виртуального мира в реальный. Так как в виртуальном мире быть победителем или супергероем намного проще, чем в реальном, появляется апатия, нежелание что-либо делать, потеря смыслов быть в реальности.

Влияет всё

При этом на подростков влияет абсолютно все: и дизайн, и рекомендательные сервисы, и недостаточная модерация опасного контента. Так, Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) родители обвинили в том, что он понижает самооценку девочек-подростков и способен привести к серьезным психическим расстройствам. Тогда на волне возмущения корпорация пообещала приостановить это – но не прекратить.

Кстати, в прошлом году YouTube Kids также подвергался критике за то, что пропускал жестокие материалы, и компания даже предупреждала родителей, что ее системы могут не исключать весь неприемлемый контент.

Это и понятно, многие американские корпорации целенаправленно разрабатывают алгоритмы, которые максимально вовлекают и удерживают несовершеннолетних на платформах, поощряя их за увеличение времени пребывания. Ярким примером сервиса, который использует различные технологии для удержания, является, например, TikTok.

К сожалению, ожидать, что ситуация поменяется, и иностранные ИТ-гиганты сделают выбор в пользу безопасности наших детей, а не в пользу своего кошелька, не приходится. Вся надежда только на российские продукты, которые, впрочем, в Лиге безопасного интернета обещают тщательно протестировать, прежде чем пускать туда наших детей.

* компания-владелец Meta признана экстремистской организацией.