Чепчане спасли дом соседа от огня

Рано утром в одном из домов в селе Филиппово начался пожар. Владельцев жилья дома не было.

В половине восьмого утра соседи заметили дым из окна подсобного помещения жилого дома. Они вызвали пожарных и попытались проникнуть внутрь. Но хозяев дома не было, а дверь оказалась прочной. Тогда предприимчивые граждане разбили окно и стали закидывать пламя снегом. Благодаря этому удалось сдержать распространение огня до приезда бригады спасателей.

Они прибыли на двух машинах: из Просницы и из села Каринка, вскрыли входную дверь и быстро справились с возгоранием. Сотрудники МЧС отметили, что дом удалось спасти в первую очередь благодаря неравнодушию соседей: пострадал лишь пол на площади 2 кв. м.

Предполагаемая причина – неисправность электрооборудования.

Ранее мы сообщали, что жительница Слободского чудом спаслась от ледяной глыбы.

Фото: vk.com/public105557620