Чепчанин потратил деньги с найденной карты и попался

В Кирово-Чепецке раскрыли кражу с банковского счёта.

На днях местный житель потерял банковскую карту. Но пока её заблокировал, некто успел сделать ею покупки на 4000 рублей. Он обратился в полицию, та возбудила уголовное дело.

В ходе расследования следователи установили личность подозреваемого 40-летнего местного жителя. Его доставили в полицию, допросили, он сознался, что делал покупки найденной картой.

В полиции просят граждан не совершать таких ошибок. Трата денег с чужой найденной банковской карты равносильна краже с соответствующим наказанием.