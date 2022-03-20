Чепчанин украл дорогие духи из двух магазинов и попался

В Кирово-Чепецке росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже духов.

Произошло это на днях в Кирово-Чепецке. Сигнал тревоги поступил во вневедомственную охрану из магазина на ул. Маяковского. Прибывшему экипажу продавец рассказала, что обнаружила пропажу нескольких флаконов духов на витрине.

Просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, стражи правопорядка выяснили приметы подозреваемого, который вынес элитный товар под одеждой, не заплатив. Через полтора часа другой экипаж росгвардейцев прибыл в другой парфюмерный магазин на ул. Мира по тому же поводу и выяснил, что подозревается в хищении тот же человек. А еще минут через 20 похожего по приметам мужчину заметили в одном из дворов на той же улице.

30-летнего подозреваемого задержали и передали полицейским.