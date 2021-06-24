Чепчанка разбила в магазине 12 бутылок водки

И отказалась оплачивать ущерб, причиненный торговой точке.

На уходящей неделе в одном из магазинов Кирово-Чепецка сработала тревожная кнопка. Около 14 часов ее нажала продавец продуктового магазина, расположенного на проспекте Мира, у которой не получилось самостоятельно договориться с клиентом.

Прибывшим на вызов росгвардейцам женщина пояснила, что 49-летняя чепчанка, явившаяся в магазин, умышленно разбила 12 бутылок водки. Тем самым она причинила ущерб торговой точке более чем на 2 тысячи рублей. Оплачивать разбитый товар она отказалась.

Стражи правопорядка доставили хулиганку в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мы сообщали, что 27 июня в Кировской области запретят продавать алкоголь.

Фото: yaplakal.com