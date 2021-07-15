Чепецких предпринимателей обвиняют в попытках подкупа члена закупочной комиссии

В Кирово-Чепецке завершено расследование уголовных дел в отношении фактического управляющего компании ООО «Агроресурс» и бывшего руководителя отдела продаж ООО «ХарЛаб».

Они обвиняются в покушении на подкуп члена комиссии по осуществлению закупок.

Как считает следствие, в апреле управляющий «Агроресурса» передал члену комиссии по осуществлению закупок ИК-11 УФСИН РФ 20 тысяч рублей за содействие в заключении госконтракта на поставку в исправительное учреждение 120 тонн пшеницы. Тот взять деньги отказался и уведомил правоохранительные органы.

Аналогичным образом (только за 30 тысяч рублей) сотрудник «ХарЛаб» попытался подкупить члена комиссии по осуществлению закупок того же учреждения. Речь шла о поставке 90 тонн ржи.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали вину и раскаялись в содеянном.

Уголовные дела направлены в суд и сейчас рассматриваются по существу.