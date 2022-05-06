Через Кировскую область проехали путешественники на ретроавтомобилях

Через Кировскую область проехали участники автопробега на ретроавтомобилях. Об этом сообщается в группе «Авторетроклуб «OldMotors Тюмень».

Авторетроклуб организовал большой пробег по городам России. Путешествие рассчитано на 10 дней. За это время любители старинных авто планируют проехать 3500 километров на трех машинах: Volkswagen Kaefer (72), ВАЗ-2102 (78) и ВАЗ-2106 (76).

Старт пробегу был дан в Тюмени 29 апреля. За 5 дней автомобилисты проехали через Свердловскую область, Пермский край, Кировскую область, Республику Марий Эл и Татарстан.

— За путешествие мы выясним, кому на Руси жить хорошо, действительно ли в иномарках удобнее, чья набережная самая набережная, сколько можно проехать за день не уснув, какие скелеты прячутся в кировских шкафах, больше ли воды в Березниках, чем в твоем курсаче, есть ли песок в кофе «На песках», лучше ли в Йошкар-Оле, чем в европах и можно ли пить прямо в музее, — говорится в сообществе.

В Киров путешественники прибыли к вечеру третьего дня. Дорога им не понравилась. Участники пробега отметили, что Киров – очень красивый город. Это подтверждают и фотозаметки в группе клуба.

— Очень много сохранившихся старых зданий, много новодела «в стиле», куча разных заведений, перепады высот как в Сан-Франциско, ух! Одного дня, конечно же, очень мало для изучения города, но никто не предполагал, что будет так круто.

Также путешественники побывали в Яранске и Омутнинске. В комментариях кировчане пригласили их посетить еще и Слободской, и Киров-Чепецк.

— Если будете опять, то надо в Кирово-Чепецк, там музей УКЖД с действующим пассажирским движением) И в Слободском, как раз по пути, прогуляться по исторической части города) – написал житель Кировской области.

На выходных участники пробега проедут через Уфу и вернутся в Тюмень. Посмотреть фотоотчеты о поездке можно здесь.

Фото: vk.com/oldmotors