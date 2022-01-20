Чешская певица намеренно заразилась коронавирусом и умерла

Вокалистка группы Asonance Гана Горка не хотела вакцинироваться и решила, что лучше специально заразится и переболеет коронавирусом, чтобы получить ковид-пропуск, разрешающий посещать общественные заведения Чехии.

Муж и сын 57-летней вокалистки, несмотря на сделанные прививки, заразились COVID-19 в конце декабря. У обоих заболевание протекало в легкой форме. Горка от вакцинации отказывалась по личным убеждениям и специально не стала изолироваться от родных, чтобы заразиться от них. Через несколько дней певица получила положительный тест на коронавирус, чему была очень рада. Утром 16 января Горка сообщила родным, что чувствует себя лучше, и оделась для прогулки, но внезапно у нее заболела спина, и она прилегла в спальне. Через десять минут женщина задохнулась и умерла.

По словам сына умершей, она не придерживалась никаких конспирологических теорий о возникновении вируса или о вакцинах. Однако Горка очень эмоционально реагировала на уговоры сделать прививку. Сын женщины обвинил в смерти матери антиваксеров, заявив, что именно они убедили его мать не вакцинироваться. «Мне грустно от того, что она больше верила незнакомцам, чем собственной семье», — сказал мужчина.