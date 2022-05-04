Четверо кировчан лишились 2,5 млн рублей из-за «проблем с банковскими счетами»

В первые майские праздники от рук дистанционных мошенников пострадали четверо кировчан. Сумма ущерба, причиненного гражданам, составила 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в УМВД.

В полицию обратились 7 жителей Кирова. Все они заявили о попытках мошенничества, построенных по одной схеме. Неизвестные «работники банков» сообщали «клиентам» о проблемах с их банковским счетом. Чтобы защитить свои деньги, людей просили перевести сбережения по указанным реквизитам или назвать код из смс.

Мошенникам удалось обмануть четверых из семи человек. В общей сложности кировчане «подарили» преступникам 2,5 миллиона рублей. Трое жителей заподозрили обман и отказались выполнять телефонные инструкции.

Одной из жертв чуть было не стала 31-летняя кировчанка. Мошенники представились менеджерами банка и уговаривали девушку оформить «зеркальный кредит». По их словам, подав заявку на 5 миллионов, кировчанка исчерпала был кредитный лимит. В этом случае мошенники не смогут оформить заем от ее лица. Девушка не поверила звонившим и обратилась в полицию.

Личности злоумышленников устанавливают.