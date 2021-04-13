Четверо кировчан стали миллионерами в 2021 году

В первом квартале 2021 года жители Кировской области купили в почтовых отделениях 90 тысяч лотерейных билетов.

4 из них принесли своим владельцам миллионные выигрыши. В общей сложности кировчане выиграли 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Почты России».

Как отметили в почтовом ведомстве, лидером по числу миллионеров стала столица – с начала года здесь появилось 17 лотерейных миллионеров. В пятерку регионов с наибольшим числом выигрышей также вошли Санкт-Петербург (16 человек), Московская (10) и Свердловская области (9) и Краснодарский край (8).

Самый крупный выигрыш в этом году достался жителю Тамбовской области – 3 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Кировской области ищут трех миллионеров, которые так и не обратились за выигранными деньгами.

Фото: er51.ru