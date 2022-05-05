Число автобусов по направлению Киров – Башарово увеличивать не будут

Об этом сообщили в горадминистрации по итогам проверки работы общественного транспорта.

Работу маршрута №143 Киров – Башарово проанализировал «Муниципальный контроль» с участием начальника отдела транспорта Артема Драчкова. Недавно садоводы попросили добавить на линию еще один дневной рейс. Ранее он был перенесен на вечернее время.

«Контролеры» побывали на конечной остановке 143-го автобуса. На остановке в Башарово в автобус зашли 4 пассажира. Кондуктор рассказала, что дневной рейс не слишком популярен. Это же отметили и проверяющие.

— Мы проводим мониторинг заполняемости общественного транспорта на садоводческих маршрутах. По анализу ЦДС получаем информацию, что направления пока не сильно загружены, — рассказал Артем Драчков.

В случае увеличения пассажиропотока возможность добавления рейсов обсудят с перевозчиком. Так, недавно было увеличено число рейсов до Бахты.

На количество пассажиров на дневных рейсах могут влиять и нелегальные перевозчики. В отделе транспорта отмечают, что они сильно активизировались в последнее время. Их будут выявлять в ходе рейдов.