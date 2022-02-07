Чистая вода стоит дорого, но стоит того

Вы знаете, что даже в маленьких посёлках Германии воду не страшно пить прямо из крана. Жителям вятских городов и весей, особенно в историческом центре Кирова, сегодня о таком только мечтать. Или не только? Ведь ещё лет 20-30 назад в том же Нововятском районе можно было использовать воду без фильтрации – благо, она там артезианская. По старой памяти до сих пор так делают, хотя теперь это небезопасно: в прошлом году было зафиксировано значительное превышение ПДК бора и других элементов.

Тем не менее, когда кировский МУП «Водоканал» заявил о затее направить воду с Корчемкинского водозабора в Нововятск как для кировчан других районов, нововятичи дружно заявили о несогласии. Так же как, кстати, жители мкр. Коминтерновского и прочего заречья Первомайского района, где предполагалось сделать то же самое. Но по другой причине.

Тем не менее концепцию водоснабжения изменили в пользу привычной населению воды из артезианских скважин. Корчемкинская труба рассматривается только как резервный источник. Как, к слову, и недостроенный на четверть Кумёнский водовод, в который уже вложены миллиарды рублей, и который планируется запустить к 2024 году. Нужны большие деньги.

Сейчас за счёт внебюджетных источников разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) на реконструкцию систем водоснабжения города Кирова, которую планируется провести уже в следующие два года. Делают это по федеральной программе «Чистая вода», под которую Москва может дать кировскому «Водоканалу» сотни миллионов рублей. И это не преувеличение.

Лёд тронулся

Названную программу в Кировской области реализуют в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» с 2019 года. Правда, дело движется медленно: как сообщил недавно министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнёв, присоединиться к «Чистой воде» до сих пор смогли всего несколько муниципальных образований – у других нет денег даже на заказ ПСД.

Как понятно уже из названия, программа предусматривает строительство или модернизацию (реконструкцию) объектов питьевого водоснабжения. Первые работы по этой программе начали в 2019 году в с. Среднеивкино, д. Воронье, д. Осиновица, д. Сутяга Верхошижемского района. Однако старт оказался неудачным: первый подрядчик оказался не готов, затянул сроки укладки водопроводов, контракт с ним пришлось расторгнуть и проводить конкурс по выбору новой организации. Сейчас строительно-монтажные работы наконец-то завершены, созданы новые каптажи, построено три резервуара для запаса воды по 250 кубометров, новая насосная станция. Дело осталось за оформлением документов о приёмке работ.

В прошлом году за счёт областного бюджета разработали ПСД для строительства семи объектов питьевого водоснабжения. Три уже прошли госэкспертизу – по реконструкции систем в Вятских Полянах, Вахрушах (Слободской район) и Омутнинске. В декабре согласовали получение областью федеральных субсидий на первые два названных муниципалитета – более 71 и 193 млн соответственно. В третьем работы начнут в следующем году.

Продолжается разработка ПСД для систем водоснабжения в Котельниче, Кирсе, Советске и Опарино. После тоже направят заявки на федеральные субсидии – в общей сложности ориентировочно на 466 млн рублей до 2023 года.

При этом, как ранее сообщил депутатам Заксобрания области губернатор Игорь Васильев, с разными качеством и возможностями в регионе занимаются водоснабжением и водоотведением 232 организации; разница в тарифах между ними – от 10 до 280 рублей за кубометр, средний износ сетей – 76 процентов.

Если был бы один государственный мощный и надежный поставщик услуг на все города и районы, то больше или меньше у него было бы шансов получить многомиллионные субсидии по программе «Чистая вода»? В конце концов, это не ему надо, а нам.

Опыт Кирова – на область

На недавней встрече с представителями профсоюза работников жизнеобеспечения и Совета директоров предприятий ЖКХ области Игорь Васильев и Игорь Селезнёв вновь объясняли цели реформы, предлагаемой депутатам Заксобрания, по передаче полномочий по водоснабжению и водоотведению с муниципального на областной уровень.

Вкратце: питьевая вода должна быть безопасной и поставляться непрерывно. Это вопрос жизнеобеспечения населения, прямо относящийся к государственным функциям. Львиная доля муниципальных образований не имеет денег на обновление инфраструктуры – только на латание дыр. А концессии с частными компаниями так или иначе бьют по кошелькам потребителей. Мелким организациям (а во многих РСО в области работают по 3-5 человек) большие кредиты на модернизацию сетей не получить, а в замену коммунальной инфраструктуры области необходимо инвестировать до 2030 года 30 млрд рублей, чтобы достичь целевых показателей по качеству воды, установленных правительством РФ.

Кто это будет делать?

Естественно, взгляды областного руководства обращены в первую очередь на кировский МУП «Водоканал», который с августа 2019 года заменил частную компанию АО «Кировские коммунальные системы» (ККС) в качестве гарантирующего поставщика услуг водоснабжения и водоотведения. Судите сами: уже тогда на предприятии работало 1050 человек, включая 98% персонала ККС; управленческий штат после слияния с нововятским и лянгасовским аналогами сократился на 100 человек, оклады выросли на 8%. В лизинг на 83 млн рублей была закуплена необходимая техника – аварийные комплексы, илососы, самосвалы, экскаваторы, каналопромывочная и комбинированная машины, водовоз и передвижная лаборатория. Некоторые экземпляры в районах области даже не видали.

В тот же год «Водоканал» впервые начал прокладку коммуникаций бестраншейным методом – с помощью горизонтального направленного бурения, использования системы навигации, с дистанционным управлением. Трубу протягивают под землей с помощью самого бура на глубине более двух метров.

Нынче предприятие внедрило в Кирове автоматизированную систему управления процессами на основе комплекса «Акватория»: данные о работе оборудования водонапорных станций и очистных сооружений автоматически передаются на центральный сервер. Операторы онлайн отслеживают их работу, напор воды в домах, места утечек…

И это только пара примеров применяемых на предприятии современных технологий. Есть ли такие возможности у коммунальных организаций в районах области? Вряд ли. Об этом говорит и поддержка главами муниципалитетов предложение правительства области. Пора уже в XXI веке жить и работать по-современному.