Читатели телеграм-канала «КП» выбирают местные новости и аналитику

Таковы результаты опроса, проведенного в телеграм-канале «Кировская правда».

Редакция поинтересовалась у читателей, какие новости они хотели бы видеть в тг-канале. Опрос длился неделю. Можно было выбрать несколько вариантов ответов.

Предпочтения распределились следующим образом:

75% — новости Кировской области.

42% — аналитика. Кстати, последний аналитический материал «КП» посвящен комплексной застройке территорий. Почему в новых микрорайонах города не хватает школ и детсадов и какой выход из ситуации видят областные власти?

31% — полезные материалы.

22% — российские новости.

По 20% — интервью и забавные картинки и мемы. В одном из последних интервью «КП» беседует с предпринимателем Константином Перминовым, благодаря которому Киров стал родиной рисования светом.

17% — рейтинги. Один из наших любимых — топ-7 самых «западных» мест вятского края.