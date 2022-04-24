Читатели телеграм-канала «КП» выбирают местные новости и аналитику

Таковы результаты опроса, проведенного в телеграм-канале «Кировская правда».
Редакция поинтересовалась у читателей, какие новости они хотели бы видеть в тг-канале. Опрос длился неделю. Можно было выбрать несколько вариантов ответов.
Предпочтения распределились следующим образом:
75% — новости Кировской области.
42% — аналитика. Кстати, последний аналитический материал «КП» посвящен комплексной застройке территорий. Почему в новых микрорайонах города не хватает школ и детсадов и какой выход из ситуации видят областные власти?
31% — полезные материалы.
22% — российские новости.
По 20% — интервью и забавные картинки и мемы. В одном из последних интервью «КП» беседует с предпринимателем Константином Перминовым, благодаря которому Киров стал родиной рисования светом.
17% — рейтинги. Один из наших любимых — топ-7 самых «западных» мест вятского края.