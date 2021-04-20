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Члены комиссии Госсовета РФ обсудили вопрос, ранее поднятый Игорем Васильевым

Тамара Полыхаева Власть, Главное

Сегодня, 20 апреля, прошло совещание по вопросу налогового стимулирования бизнеса для улучшения материально-технической базы колледжей и техникумов. Свое мнение Министерству просвещения РФ высказали члены комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование».

Министерство просвещения РФ совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ прорабатывает вопросы развития среднего профессионального образования в регионах страны. Одним из направлений является развитие материально-технической базы учебных заведений по востребованным для развития экономики специальностям.

Как ранее отмечал губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игорь Васильев, сейчас обновление материально-технической базы требует больших финансовых затрат, порой неподъёмных для региональных бюджетов. Он одним из первых поднял этот вопрос и начал дискуссию на площадке Госсовета в начале прошлого года. Итогом этой работы стало выступление с результатами обсуждения и предложениями перед Президентом.

Серьезная помощь может быть оказана промпредприятиями. Они могли бы предоставить современное оборудование учебным организациям профессионального звена для производственного обучения студентов. А размещение предприятиями заказов на производство товаров, выполнение работ и оказания услуг в колледжах и техникумах — это дополнительный инструмент взаимной интеграции, механизм взаимовыгодного сотрудничества работодателей с профессиональными образовательными организациями.

Чтобы реализовать эти предложения, нужно подготовить предложения по стимулированию участия бизнеса, в том числе в создании и реализации профессиональных образовательных программ, в обеспечении практического обучения студентов, организации производственной практики.

В числе вариантов рассматривается и возможность стимулирования действующих предприятий к инвестированию средств на создание современных мастерских в учреждениях СПО, в том числе путем привлечения механизмов инвестиционного налогового вычета.

Ранее было выдвинуто предложение, что если компания осуществляет вложения в учреждения Среднего профессионального образования, то на сумму вложений у нее сокращается платеж по налогам на прибыль. Игорь Васильев высказал свое несогласие с таким предложением.

– Важно учитывать, что во всех регионах разные возможности бюджета и налог на прибыль является одним из основных налоговых поступлений, которым распоряжается субъект. Поэтому было бы правильнее говорить не об обязательном налоговом вычете, а о возможности субъектов таким образом субсидировать учреждения образования. Необходимо проработать правила, каким образом это будет проходить, чтобы с одной стороны не допустить ущерба бюджетной системе региона, но при этом стимулировать предприятия оказывать содействие в развитии материально-технической базы техникумов и колледжей, – подчеркнул глава Кировской области.

Участники совещания сошлись во мнении, что на сегодняшний день учреждения СПО находятся в компетенции регионов, экономика которых во многом зависит от компетенции выпускников. Следовательно, нужно предоставить руководителям субъектов право самим решать, будет ли востребовано у них применение этой методики.

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в своем комментарии отметил, что проблема приближения работодателей к проблемам техникумов и колледжей, обновления их мастерских, очень актуальна.

– В своей работе мы оцениваем потребности работодателей в высококвалифицированных кадрах. На сегодняшний день 80% вакансий на предприятиях – это рабочие специальности. В последние годы растет число выпускников школ, которые поступают в техникумы и колледжи. Поэтому сейчас важно обратить внимание потенциальных работодателей на возможность помощи в обновлении материально-технической базы учреждений СПО, – отметил Дмитрий Александрович.

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Тамара Полыхаева