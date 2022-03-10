Сенаторы от Кировской области попали под санкции ЕС

Члены Совета Федерации Вячеслав Тимченко и Виктор Бондарев попали в санкционный список Евросоюза. Оба сенатора представляют в Совфеде Кировскую область.

Перечень лиц, попавших под санкции, опубликовала Еврокомиссия 9 марта. В него вошли 146 сенаторов, ратифицировавших договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Ограничительные меры предполагают заморозку активов указанных лиц, запрет на предоставление им средств и на въезд в страны Евросоюза.

В общей сложности под ограничения ЕС попали 862 физических лица и 53 юрлица из России.

Ранее мы писали, что Вячеслав Тимченко возглавил региональное отделение «Единой России» в Чувашии. В каком формате он продолжит работать в Кировской области, читайте в материале «КП».