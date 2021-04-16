Члены Совфеда и кировские власти обсудили послабления для бизнеса

16 апреля завершился двухдневный визит делегации Совета Федерации в Кировскую область. Финальным мероприятием визита стало расширенное заседание на тему «Совершенствование нормативно-правового регулирования контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».

В нем приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, сенаторы Совета Федерации, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев, региональные министры облправительства и представители надзорных структур.

Как отметил кировский губернатор, открывая совещание, перед федеральными и региональными органами власти сегодня стоят общие цели и задачи. И успех их реализации определяется эффективностью взаимодействия и координацией общих усилий.

— Благодарю членов делегации за предоставленную возможность обменяться опытом с другими регионами ПФО. Формат мероприятия позволяет обсудить наиболее важные вопросы реформы контрольно-надзорной деятельности, волнующие регионы, наметить планы на будущее во взаимодействии с федеральными органами власти, — сказал Игорь Васильев.

Главная цель реформы контрольно-надзорной деятельности, по словам губернатора Игоря Васильева, — это снижение давления на бизнес через взаимное сотрудничество и формирование взаимного доверия.

— Благоприятный инвестиционный климат формируется, в том числе, с учетом степени доверия бизнеса к власти. Но также важным является и доверие государства к бизнесу. Новое федеральное законодательство в сфере государственного контроля, по своей сути, устанавливает новые правила контрольно-надзорной деятельности. Этого подхода бизнес ждал давно. Эффективность контрольно-надзорной деятельности будет оцениваться не по количеству проверок, а насколько качественно проведена именно профилактическая работа. В целом меняется процесс контрольно-надзорной деятельности, — подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Херсонцева, в прошлом году из-за пандемии количество проверок бизнес-сообщества со стороны контрольных органов снизилось в 12 раз.

— Сами предприниматели отметили, что со стороны государства в период пандемии это была действенная нематериальная мера поддержки. Сегодня мы обсуждали, как можно настроить систему таким образом, чтобы обязательные требования, предъявляемые к бизнесу, выполнялись и как прежде, но при этом нагрузка, связанная с проверками, продолжала снижаться, — отметил Алексей Херсонцев.

Как добавил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, на федеральном уровне будут разработаны единые рекомендации по формированию нормативно-правовой базы. При этом каждый регион будет принимать свои меры по их реализации исходя из своих территориальных особенностей.

Участники совещания также обсудили цифровизацию КНД.

— Цифровизация контрольно-надзорной деятельности не должна просто обозначать переход из бумажного формата в цифровой, сохраняя при этом волокиту, возникающую в процессе сбора необходимых для бизнесменов бумаг. Как отметил президент России Владимир Путин, цифровые решения, цифровые платформы должны делать нашу жизнь удобнее, качественнее и проще, сегодня на совещании мы убедились в том, что так и будет в ближайшее время. Каждый бизнесмен сможет заранее оценить те требования, с которыми он сможет столкнуться, — подчеркнул Игорь Васильев.

В ходе заседания участники нескольких рабочих групп поделились впечатлениями от посещения крупных промышленных заводов, небольших производств и деловых встреч с бизнесом. Все предложения кировских бизнесменов внесут в общую копилку мнений бизнес-сообщества и учтут в будущих законопроектах.

Кроме того, накануне сенаторы и члены делегации приняли участие в проекте «Дорога домой», где по инициативе сенатора Нины Куликовских родственникам вернули останки двух найденных бойцов-кировчан.

Параллельно делегация оставила свои подписи за присвоение Кирову звания «Город трудовой доблести». Оно дается городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Председатель комитета Совета Федерации Виктор Бондарев отметил, что Киров, без сомнений, заслуживает этого звания.

— Именно Киров внес огромнейшую лепту в нашу победу. Именно здесь были организованы дивизии, которые в свое время влились в действующие войска и сделали все для организации нашей Великой победы. Когда практически две трети населения ушло на фронт, здесь, в Кировской области остались те, кто обеспечивал фронт боеприпасами, танками, бомбами, автоматами, минами, снарядами, — резюмировал сенатор.

Областная столица уже получила экспертное заключение Российской академии наук о достоверности исторических фактов, подтверждающих право Кирова стать «Городом трудовой доблести».

Сбор подписей продлится до 30 апреля на сайте доблесть43.рф. и в центральных районах, на улицах города, в торговых центрах.