Что бы вы спросили у Владимира Путина?

Мы уже сообщали, что корреспондент «Кировской правды» едет 23 декабря на большую пресс-конференцию Президента РФ.

Это ежегодное мероприятие, на котором журналисты из всех регионов России и из-за рубежа могут задать вопрос главе нашего государства.

Конечно, «Кировская правда» подготовила свои вопросы Владимиру Путину, но мы хотим узнать и у вас: что бы вы спросили у первого лица нашего государства?

На наш взгляд, вопрос должен касаться улучшения жизни кировчан или россиян в целом.

А как думаете вы? Свои вопросы пишите в телеграм-канале «Кировской правды», лучшие мы возьмём с собой в Москву и при возможности зададим Владимиру Путину.

Ссылку на прямую трансляцию обязательно опубликуем в день мероприятия.

Фото из открытых источников