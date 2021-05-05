Что делать если у близкого обнаружили гепатит С

Заболевание Hepatitis C до сих пор окружено стереотипами:

болезнь неизлечима и всегда приводит к летальному исходу;

заразиться можно только, если ведешь беспорядочную половую жизнь;

если ты заболел ВГС, значит употребляешь инъекционные наркотики.

Поэтому часто пациенты с диагнозом HCV чувствуют себя изгоями, даже стараются скрыть опасную болезнь от близкого окружения.

Однако никто не застрахован от заражения. Но существует эффективная противовирусная терапия. Применяются вещества — ингибиторы вируса:

Правила проживания с инфицированным человеком

Гепатит С передается при непосредственном контакте с зараженной кровью. Обычное общение, объятия, поцелуи, совместные приемы пищи неопасны.

Для собственной безопасности необходимо установить некоторые ограничения:

не пользуйтесь вместе с больным человеком совместными туалетными и гигиеническими принадлежностями — бритвенными станками, кусачками для обрезания ногтей, маникюрными ножницами, пинцетами, зубными щетками;

при получении травмы или порезе следует обработать место поражения, заклеить пластырем, либо наложить повязку;

все поверхности, на которые попала зараженная кровь, необходимо продезинфицировать сильными средствами. Одежду и другие ткани стирать при высокой температуре;

желательно отвести отдельное место для туалетных принадлежностей заболевшего;

при половых контактах заражение гепатитом С происходит редко — не более 5% случаев. Однако лучше для партнеров использовать защиту — презервативы. Так как бывают ситуации, когда слизистая оболочка по каким — то причинам повреждена, и тогда вирус легко проникает в организм.

Родственникам заболевшего нужно следить за тем, чтобы он не уставал физически. Небольшие упражнения и зарядка приветствуются.

Также постарайтесь убедить больного отказаться от употребления спиртных напитков. Эта вредная привычка провоцирует воспалительные процессы в печени, снижает эффективность приема лекарств.

Лечение

Противовирусные препараты на основе Софосбувира уничтожают вирус за короткое время: двенадцать недель без осложнений. Если недуг сопровождается циррозом или другими патологиями, таблетки следует пить шесть месяцев.

Для разных генотипов ВГС применяются комбинации действующих веществ:

Sofosbuvir — Daclatasvir для 1, 2, 3, 4, 5 видов. Sofosbuvir — Ledipasvir эффективна при диагнозе 1, 4, 5 генотипах HCV. Sofosbuvir — Velpatasvir назначает врач для лечения всех разновидностей инфекции.

На Софосбувир и Даклатасвир цена в России невысокая, если заказать в интернете, в качестве индийского дженерика.

Психологический аспект

Ни в коем случае нельзя исключать инфицированного человека из общения. Близкие люди должны позаботиться о нормальных условиях проживания. Желательно постараться дать понять родному человеку, что он не изгой, и не виноват, что заболел. Хороший психологический настрой положительно влияет на время выздоровления.

Заболевший родственник должен принимать участие в радостных событиях и мероприятиях.

С другой стороны зараженный член семьи должен помнить, что представляет опасность для близких. Поэтому ему необходимо быть предельно осторожным при контакте с окружающими.