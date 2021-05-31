Что изменится в жизни россиян с 1 июня

С 1 июня в силу вступает ряд законов, которые изменят жизнь россиян. Изменения коснутся призывников, пенсионеров, абонентов сотовой связи и других категорий граждан. О нововведениях рассказали «Известия».

Закон о просветительской деятельности

Документ, вступающий в силу 1 июня, вводит понятие просветительской деятельности в России и закрепляет за органами власти право ее регуляции. По новому закону Минпросвещения сможет определять круг организаций, которые будут заниматься методическим обеспечением деятельности образовательных организаций, и порядок их отбора.

Также вузы должны будут получать заключения профильных министерств для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Просветительская деятельность, которая, по мнению регулирующих органов, может привести к разжиганию социальной, расовой, национальной или религиозной розни, окажется под запретом.

Запрет на вывоз гречки за рубеж

С 5 июня до 31 августа в России будет действовать запрет на вывоз гречневой крупы за границу. Ограничения введены из-за невысокого урожая и роста цен на упаковку. Ожидается, что данная мера позволит удержать цены на прежнем уровне.

Рост цен на сахар

1 июня заканчивается действие постановления, регулирующего цены на сахар. Данным постановлением стоимость сахара была установлена на уровне 46 рублей для розничных покупателей и 36 рублей для оптовых закупок. Несмотря на снятие ограничений, Минсельхоз рекомендовал производителям сахара удерживать цены на установленном уровне.

Призывников освободят от медосмотра

Россиян призывного возраста, имеющих отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ, освободят от прохождения медосмотра. Это будет сделано в том случае, если отсрочка была получена не по состоянию здоровья. Такой призывник может пройти медкомиссию добровольно по заявлению.

Данная мера поможет сократить количество «лишних» медосмотров и повысить качество обследований других призывников.

Упрощенный порядок оформления пенсий продлят

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в России был введен упрощенный порядок оформления пенсий. Граждане могли обратиться в ПФР дистанционно. Изначально планировалось, что с июня пенсии снова начнут оформлять при личной явке, однако потом упрощенный порядок решили продлить до конца года.

Оформить пенсию «по упрощенке» можно по телефону или через личный кабинет на сайте ПФР.

Мигрантов заставят легализоваться

Иностранцы и трудовые мигранты, которые находятся на территории РФ без документов, должны узаконить свой статус до 15 июня. Иначе им грозит депортация. Граждане иностранных государств, документы которых истекают до 15 июня, смогут покинуть страну по имеющимся документам через транзитные коридоры.

Ранее в России действовал «пандемийный» указ президента о послаблениях для мигрантов. Миграционные службы территориальных органов МВД РФ должны были оказывать им содействие при оформлении документов.

Сотовая связь станет персонализированной

С начала июня в России ужесточатся требования к предоставлению корпоративной связи и обслуживанию физических лиц. Теперь, предоставляя своим работникам корпоративную связь, ИП и юрлица должны будут в обязательном порядке внести сведения о них в ЕСИА. К учетной записи в ЕСИА можно будет привязать уникальный идентификатор устройства (IMEI). Он же поможет заблокировать утерянный телефон.

Абоненты смогут заключать договор с оператором дистанционно. Но если оператор не сможет подтвердить личность абонента, то он обязан будет прекратить его обслуживание.

О нововведениях с 1 мая читайте здесь.