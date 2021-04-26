Что изменится в жизни россиян с 1 мая

С 1 мая 2021 года в силу вступят несколько законов, которые изменят жизнь автомобилистов, полицейских и «простых» граждан. Какие нововведения ждут россиян в мае?

Штраф за высадку детей из транспорта

За высадку из общественного транспорта детей, не купивших билет по какой-либо причине, водителям придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей, а кондукторам— 20-30 тысяч.

Штраф за езду по переезду

За пересечение железнодорожных путей вне железнодорожного переезда, за выезд на него при закрытом или закрывающемся шлагбауме или на красный свет, а также за остановку на переезде и проезд при приближении поезда водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Раньше штраф за перечисленные нарушения составлял тысячу рублей.

В вуз – в первую очередь

Дети полицейских и росгвардейцев наряду с детьми военных получат приоритетное право на поступление в профильные учебные заведения.

Госуслуги станут шире

С 1 мая функционал сайта госуслуг будет доступен через связанные с ним информационные системы типа МФЦ и ведомственных порталов.

Налоговый вычет автоматом

С 21 мая россияне смогут оформить вычет из НДФЛ по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестсчетам автоматически. Заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и собирать другие документы не потребуется. Для оформления вычета нужно будет только заполнить заявление в личном кабинете на сайте ФНС. При этом срок проверки сократится до 1 месяца с ранее бывших трех.

Тесты на ковид сдадут дважды

С 1 мая все въезжающие в России должны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус 2 раза. Второй тест гости страны должны будут сдать в течение 5 дней с момента приезда.

Пенсионеры получат доплаты

Речь идет о двух категориях пенсионеров – членах летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работниках угольной промышленности. С мая они получат ежемесячную прибавку к пенсии. Размер доплат будет индивидуальным и будет зависеть от суммы взносов организаций, использующих труд работников данных специальностей и среднего размера оплаты труда по стране. При этом работающих пенсионеров прибавка не коснется.

Серебряный возраст вернется в офисы

С 1 мая удаленный режим работы для сотрудников в возрасте 65 лет и старше станет рекомендательным. Решение о выводе пожилых работников в офисы будут принимать работодатели.

За детьми присмотрит ГЛОНАСС

С 31 мая автобусы, перевозящие организованные группы детей, должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. От нее информация о передвижении транспортных средств будет поступать в Ространснадзор.

Цены на сахар продолжат расти

31 мая в России закончится срок действия соглашений о сдерживании цен на сахар, заключенных в декабре. Цена в 46 рублей за килограмм перестанет быть актуальной и может вырасти. Но в Минсельхозе надеются, что этого не произойдет, поскольку ситуация с посадками сахарной свеклы стабилизировалась.

Ранее мы писали о том, что изменилось в жизни россиян в апреле 2021 года.