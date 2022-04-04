Что на самом деле произошло в Буче?

Россия настаивает на разбирательстве по этой провокации в Совбезе ООН

На днях 40-тысячный городок Буча в Киевской области приковал к себе внимание мирового сообщества. В ряде СМИ прошли сообщения о том, что после пребывания здесь российских войск Буча напоминает кладбище: якобы расстреляны сотни мирных жителей.

Причем словами дело не ограничилось: украинско-западные идеологи явили миру «фото- и видеосвидетельства» зверств, совершенных будто бы русскими солдатами.

Однако после изучения «свидетельств» стало ясно: мировому сообществу представлена крайне лицемерная, мерзкая, инсценированная фальсификация. Но не только. Речь идет о военном преступлении, совершенном отнюдь не российскими военными.

Давайте разбираться.

30 марта, сразу по окончании очередного раунда переговоров в Стамбуле, российские подразделения покинули Бучу. После чего 30 – 31 марта в город зашли украинцы. А мэр Бучи Анатолий Федорук 31 марта сообщил об отсутствии в городе российских солдат.

В течение четырех дней – 30, 31 марта, 1, 2 апреля – всё было спокойно.

И вдруг 3 апреля, спустя 4 дня после ухода из Бучи российских войск, в СМИ и соцсетях начали распространяться видеокадры с сотнями убитых жителей Бучи.

Неужели мэр города сразу после ухода российских военных не обратил внимания, что на улицах– десятки тел? Неужели жители, видя всё это, 4 дня молчали, никто не догадался сфотографировать, снять на видео, выложить в сети? Ведь все 4 дня ни в одном источнике не было никакой информации о «бесчинствах» в Буче.

Далее. По утверждению экспертов, люди, чьи тела оказались на видео, якобы снятом в Буче,на самом деле погиблимаксимум за день до съемки или же в день съемки. Об этом свидетельствует ряд признаков, очевидных для криминалистов или патологоанатомов. То есть люди были убиты уже после ухода российских войск.

Как выясняется, часть жертв на видео – это жители Бучи, уничтоженные теробороной. Это подтверждают и сами украинцы.Еще часть тел – последствия артобстрелов, которые вели ВСУ после ухода российских войск – на это указывает и большое количество воронок от артударов на видео. И это же подтверждает разговор за кадром:

– Вон пацаны без синих повязок, можно по ним стрелять? – А то!..

Депутат городского совета Бучи и доброволец теробороны Катерина Украинцева в интервью «Медузе» призналась, что российские войска при ней людей не расстреливали. Те, кто лежат на улице Яблонской, погибли в результате хаотичной стрельбы со стороны ВСУ. Она же подтверждает, что в основных разрушениях виноваты украинские военные.

Но и это еще не всё. На одном из видео от Espesso.tv можно увидеть шевелящийся труп на обочине дороги, который после проезда машины с видеокамерой …встает! Это видно на замедленном воспроизведении в зеркале заднего вида автомобиля. Из этой же оперы – украинский паспорт, очень кстати оказавшийся с телом, и трупы со связанными руками, аккуратно разложенные по дороге в шахматном порядке(кстати, тела со связанными руками – характерный почерк украинских боевиков и теробороны). Причем некоторые «тела» в кадре шевелят руками, чтобы не попасть под колеса автомобиля, с которого ведется съемка.

Министерство обороны РФ уже официально заявило о том, что распространяемое видео является провокацией. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буча заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В связи с этой провокацией Россия потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН в понедельник, 4 апреля. Однако председательствующая в Совете Безопасности ООН Великобритания не дала согласия на проведение заседания. Россия продолжит настаивать на расследовании этой ситуации на самом высшем уровне.

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