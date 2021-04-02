Что надо знать о вакцинации от коронавируса: 5 важных моментов

Прививочная компания в регионе набирает обороты

Первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов в ходе встречи с кировскими студентами-медиками сообщил об том, что Кировская область сейчас является лидером в стране по числу вакцинированных от COVID-19 в возрасте 60+.

— Мы уверенно удерживаем этот показатель по России, — подчеркнул Дмитрий Александрович. — Почему это важно? Потому что в таком возрасте при наличии сопутствующих заболеваний коронавирусная инфекция протекает особенно тяжело. Такой подход мы сохраним: приоритет вакцинации представителей старшей возрастной группы для нас очень важен.

1. Поставки вакцины зависят от темпов вакцинации

Объём поставок вакцины от COVID-19 в регион сейчас увеличен. Так, на минувшей неделе поступило три партии вакцины в количестве более 10 тысяч доз препарата «Спутник V». При этом, по словам первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова, количество поставляемой вакцины напрямую зависит от темпов вакцинации.

– Ожидается, что еженедельно в область будет поставляться 15000-16000 доз препарата, поэтому темпы вакцинации необходимо увеличить до 3000 доз первого компонента в сутки, – подчеркнул Дмитрий Александрович во время оперативного совещания с руководителями медицинских организаций региона, которое состоялось на этой неделе.

2. Поставщик вакцины — Минздрав

Поставка вакцины в субъекты осуществляется централизованно через министерство здравоохранения России, которым также определяется объем партии препарата, направляемой в субъекты.

3. В приоритете — граждане 60+

Медицинским организациям Кировской области дано поручение максимально усилить работу по вакцинации граждан из «листа ожидания», ускорить введение вакцины в районах области, где были высокие показатели заболеваемости населения. Приоритетом также являются граждане возрастной категории 60+.

По охвату вакцинацией данной группы населения Кировская область входит в число лидеров среди регионов России, и это положение важно сохранить.

4. «Листы ожидания»: прививки готовы сделать ещё 12 тысяч человек

Сейчас в листах ожидания — более 12 тысяч человек. Это те, кто ещё не приглашён на прививку. Наши врачи уже начинают их обзванивать и активно вакцинировать. Помимо тех, кто старше 60-ти, в первую очередь приглашаем и людей от 55-ти. Смотрим на хронические заболевания, которые есть у людей.

5. Общий объём ближайших поступлений — до 23 тысяч доз

Дмитрий Курдюмов напомнил о том, что министерство здравоохранения Российской Федерации запустило специальный информационный ресурс для всех субъектов федерации. С его помощью регионы в своих «личных кабинетах» могут отслеживать план поступления вакцины на срок от 5 дней до 3 недель. Так, уже известно, что в ближайшее время в Кировскую область будут направлены три партии вакцины. Первая составит порядка 8 тысяч доз, общий объём последующих еще 23 тысяч доз.

Мнения

Николай Варсегов, журналист:

– Если верить пропагандистам, европейцы жаждут прививаться нашим Спутником V, но Спутника нет в Европе. Европейцы даже хотели бы прилететь в Москву, привиться, но шибко дорого и муторно. Препарат и правда хороший. Я ещё в январе привился — никаких последствий.

Вера Шевнина, медицинская сестра прививочного кабинета Советской ЦРБ:

– Получаем уже не первую партию. Для организации вакцинации от COVID-19 у нас было закуплено новое оборудование, так как вакцина требует соблюдения совсем другого температурного режима, чем иные вакцины. Жители Советского района очень активно вакцинируются. Желающих много.

Анна Толстоброва, директор Управления федеральной почтовой связи Кировской области:

– Работа почтовиков связана с постоянным общением с клиентами и партнерами. Для нас очень важно снизить риски заражения сотрудников и защитить их от опасного заболевания. Благодаря региональному министерству здравоохранения и медицинским работникам наши люди получили возможность сделать прививку на рабочем месте.

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