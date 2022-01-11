Что подарить коллегам мужчинам на 23 февраля

День Защитника Отечества отмечается в России уже более 20 лет. Вручать сувениры мужчинам на работе на 23 февраля – правильный подход, чтобы улучшить взаимоотношения в коллективе. Купить подарки на 23 февраля мужчинам коллегам интересная и нестандартная задача, справиться с которой способен человек, с нестандартным мышлением. Мы спросили у мужчин и они подсказали 45 прикольных идей подарка на День Защитника.

Косметический набор,

набор с рюмками в чехле,

танк из текстиля,

коврик для мышки,

флешки с гравировкой,

кружка для горячего с датчиком температуры,

спортивная бутылка для воды,

подставка для кружки,

канцелярские принадлежности,

офисная кружка,

органайзер рабочего стола,

пивница с орехами,

набор кофе,

зонт-трость,

настенный будильник,

камни для охлаждения напитков,

бокалы для алкоголя (виски),

набор носков в банке.

Список лучших подарков коллегам

Не стоит дарить товары, которые стоят дорого, советуем выбирать чисто символические подарки, поднимут настроение, которые порадуют получателей и вызовут у них улыбку. Пусть презент с темой военной техники или товаров – ведь мужчины в коллективе служили в Вооруженных Силах РФ. Если в компании молодые люди не служили, выбирайте смешные и прикольные безделушки.

Подставку для клавиатуры, косметические средства для ухода за бородой, свёрла, набор для ухода за обувью, настольный светильник, пепельница без дыма, подставка для зарядки смартфона, ремень из кожи, несессер для путешествий, визитница из кожи, кардхолдер, галстук и запонки, пауэрбанк, кейс для телефона, инструмент для ремонта.

Съедобные подарки мужчинам-коллегам

Мужчины на удивление очень часто любят сладкое и другие вкусняшки. Ведь не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Коллег можно удивить накрытым праздничным столом или сделать индивидуальные презенты для каждого сотрудника.

Вот лишь небольшая часть возможных съедобных подарков на 23 февраля коллегам:

Индивидуальный рацион питания,

каша в банке,

еда космонафтов,

шоколадное оружие,

орехи и сухофрукты,

приготовить праздничный стол,

армейский сухой паек,

конфеты ручной работы,

съедобный букет,

фигурки самолетов из шоколада,

деликатесы и дичь,

сладкий набор,

набор мёда,

брендированные пирожные,

пироги с доставкой,

арахис в панировке,

печенье с предсказаниями,

алкогольные напитки,

приправы для мяса в прикольной коробке,

торт с надписью «23 февраля»,

копченые колбасы в наборе,

набор вкусного крепкого чая пуэр,

вяленая рыба,

пряники-свениры.

Сделать интересный и недорогой презент мужикам в компании на День зашитника отечества достаточно просто. Постарайтесь собрать и проявить фантазию, тогда подарок наверняка придется по душе. Крутой подарок не обязательно должен стоить дорого, главное — внимание, которое он символизирует.

По материалам идей подарков на 23 февраля от магазина миларки.ру.