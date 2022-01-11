Что подарить коллегам мужчинам на 23 февраля

День Защитника Отечества отмечается в России уже более 20 лет. Вручать сувениры мужчинам на работе на 23 февраля – правильный подход, чтобы улучшить взаимоотношения в коллективе. Купить подарки на 23 февраля мужчинам коллегам интересная и нестандартная задача, справиться с которой способен человек, с нестандартным мышлением. Мы спросили у мужчин и они подсказали 45 прикольных идей подарка на День Защитника.
- Косметический набор,
- набор с рюмками в чехле,
- танк из текстиля,
- коврик для мышки,
- флешки с гравировкой,
- кружка для горячего с датчиком температуры,
- спортивная бутылка для воды,
- подставка для кружки,
- канцелярские принадлежности,
- офисная кружка,
- органайзер рабочего стола,
- пивница с орехами,
- набор кофе,
- зонт-трость,
- настенный будильник,
- камни для охлаждения напитков,
- бокалы для алкоголя (виски),
- набор носков в банке.
Список лучших подарков коллегам
Не стоит дарить товары, которые стоят дорого, советуем выбирать чисто символические подарки, поднимут настроение, которые порадуют получателей и вызовут у них улыбку. Пусть презент с темой военной техники или товаров – ведь мужчины в коллективе служили в Вооруженных Силах РФ. Если в компании молодые люди не служили, выбирайте смешные и прикольные безделушки.
- Подставку для клавиатуры,
- косметические средства для ухода за бородой,
- свёрла,
- набор для ухода за обувью,
- настольный светильник,
- пепельница без дыма,
- подставка для зарядки смартфона,
- ремень из кожи,
- несессер для путешествий,
- визитница из кожи,
- кардхолдер,
- галстук и запонки,
- пауэрбанк,
- кейс для телефона,
- инструмент для ремонта.
Съедобные подарки мужчинам-коллегам
Мужчины на удивление очень часто любят сладкое и другие вкусняшки. Ведь не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Коллег можно удивить накрытым праздничным столом или сделать индивидуальные презенты для каждого сотрудника.
Вот лишь небольшая часть возможных съедобных подарков на 23 февраля коллегам:
- Индивидуальный рацион питания,
- каша в банке,
- еда космонафтов,
- шоколадное оружие,
- орехи и сухофрукты,
- приготовить праздничный стол,
- армейский сухой паек,
- конфеты ручной работы,
- съедобный букет,
- фигурки самолетов из шоколада,
- деликатесы и дичь,
- сладкий набор,
- набор мёда,
- брендированные пирожные,
- пироги с доставкой,
- арахис в панировке,
- печенье с предсказаниями,
- алкогольные напитки,
- приправы для мяса в прикольной коробке,
- торт с надписью «23 февраля»,
- копченые колбасы в наборе,
- набор вкусного крепкого чая пуэр,
- вяленая рыба,
- пряники-свениры.
Сделать интересный и недорогой презент мужикам в компании на День зашитника отечества достаточно просто. Постарайтесь собрать и проявить фантазию, тогда подарок наверняка придется по душе. Крутой подарок не обязательно должен стоить дорого, главное — внимание, которое он символизирует.
По материалам идей подарков на 23 февраля от магазина миларки.ру.