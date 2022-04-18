Что такое таксидермия, где применяются чучела животных

Люди оформляют свой дом по-разному, используя для придания ему индивидуальности не только отделку и мебель, но и декоративные предметы. К последним относятся в том числе и чучела, шкуры животных. Причем популярность их стабильно растет, ведь современная таксидермия – это настоящее искусство. Специалисты создают невероятно реалистичные чучела, которые легко перепутать с живым зверем или птицей.

Как создаются чучела

Таксидермия прошла долгий путь – от грубой выделки шкур на заре человечества до удивительно точного воссоздания облика животного сейчас. Опытный специалист может даже передать характерные черты конкретного зверя или птицы. Есть умельцы, которые могут создать чучело из рыбы – многие рыбаки с удовольствием увековечивают свои трофеи.

Для изготовления чучела требуются шкура животного и материалы для придания ей нужного положения и объема. Это, как правило, металлический/деревянный каркас и пенополиуретан/монтажная пена/папье-маше. Во многих случаях мастеру нужны навыки скульптора и глубокие знания анатомии животных. Например, создавая чучело коня, нужно сделать основу из ППУ так, чтобы при натягивании шкуры были четко видны все мышцы, другие особенности сложения. Также важно подобрать нужный оттенок глаз (используют оргстекло и др.), языка (силикон) для достижения максимальной достоверности.

Где используют чучела и как их приобрести

Чучела используются для украшения домашнего интерьера, пополнения музейных коллекций, придания особой атмосферы общественным заведениям (бары, барбершопы и др.), съемки фильмов, в художественных школах и т. д. Купить подходящее изделие предлагает таксидермическая студия «Подорова». На сайте компании представлены чучела:

крупных хищных животных – медведи, волки, росомахи, лисы и др.;

больших копытных – кабаны, лошади, лоси и т. д.;

мелких животных – белки, зайцы, хорьки и др.;

птиц – от домашних кур до эффектных глухарей и хищников;

трофеи – изделия в виде голов животных;

шкуры и ковры из шкур как пушных зверей, так и крупных хищников (медведь, волк);

интересные украшения из рогов, клыков и когтей.

Все изделия абсолютно безвредны – в наличии ветеринарное свидетельство об их безопасности.

Изготовление чучел очень востребовано в среде охотников – большая часть шкур поступает именно от них. Также их предоставляют зоопарки, другие подобные заведения. Все поступившие материалы проходят ветеринарные исследования.

Не принимаются краснокнижные животные, а также те, у кого нет шести, чешуи или перьев (например, моллюски). Кроме того, редко создаются чучела из домашних любимцев, так как даже самый опытный мастер вряд ли сможет передать их индивидуальность (а именно этого хотят их владельцы).

Время изготовления зависит от размера и степени сохранности животного. Так, крупный хищник, шкура которого требует подготовки, будет готов через несколько месяцев, а небольшой грызун может стать украшением камина уже через день.

Доставка осуществляется по всей России. Компания надежно упаковывает изделия, оплата принимается после получения и осмотра.