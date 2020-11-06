COVID-19: в Кировской области продолжают работу call-центры

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 30 октября по 5 ноября.

Жители региона отметили День народного единства в режиме онлайн. В связи с эпидемической обстановкой большинство мероприятий 4 ноября пришлось перевести в «электронный» формат.

«С чего начинается Родина»: стихи в соцсетях

Музеи, театры, библиотеки и концертные площадки Кировской области провели мероприятия на своих официальных интернет-страницах и в группах социальных сетей. Так, нововятский ДК «Россия» подготовил онлайн-концерт из 18 ярких номеров с национальным колоритом. В соцсетях правительства Кировской области тем временем состоялся марафон «Поэзией едины»: представители народов, проживающих в регионе, прочли стихотворение «С чего начинается Родина».

– В этом году в привычное течение жизни россиян свои коррективы внесла пандемия, – отметил в праздничном обращении к землякам губернатор Кировской области Игорь Васильев. – Но нам удалось ещё раз доказать, что даже в самых сложных ситуациях наш народ способен объединиться в борьбе за здоровье и будущее Отечества! Совместными усилиями мы сможем преодолеть этот непростой этап в жизни нашей страны.

COVID-19: организована работа call-центров

В условиях распространения COVID-19 на борьбу с вирусом в регионе мобилизовали все ресурсы системы здравоохранения. Помимо увеличения времени работы и количества бригад неотложной медицинской помощи поликлинической службы, усилено и информирование граждан, сообщает пресс-центр правительства.

Так, по инициативе первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова министерством здравоохранения совместно с медицинским университетом организована работа call-центра для пациентов, проходящих лечение в амбулаторных условиях. Студенты передают информацию о состоянии здоровья и ходе лечения граждан в медучреждения для дальнейшей обработки участковыми терапевтами.

На базе ведущего инфекционного госпиталя для родственников пациентов также организована работа единого call-центра (телефон 41-89-22). По справочному номеру близкие проходящих лечение в условиях специализированных стационаров могут получить информацию о состоянии здоровья родных.

Продолжает работу и «горячая линия» министерства здравоохранения Кировской области по новой коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-43-03 жители области могут получить актуальную информацию по профилактике COVID-19, узнать о регламенте проведения тестов и обследований, получить другую справочную информацию.

Более 5 тысяч сложнейших операций за 9 месяцев

Несмотря на пандемию, в регионе продолжается оказание высокотехнологичной медицинской помощи. В министерстве здравоохранения Кировской области на днях представили следующие цифры: за 9 месяцев 2020 года врачи провели более 5 тыс. сложнейших операций и медицинских процедур.

– Высокотехнологичная помощь в регионе оказывается более чем по 20 профилям, – прокомментировал министр здравоохранения Андрей Черняев. – Среди них абдоминальная хирургия, акушерство и гинекология, неврология, нейрохирургия, онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, гематология и другие.

Один из наглядных примеров – сложнейшая операция, которую провели хирурги Больницы скорой медицинской помощи летом текущего года. Тогда медики достали из кишечника 18-летнего кировчанина зубочистку.

Молодой пациент был доставлен в учреждение с подозрением на острый аппендицит. При проведении диагностической лапароскопии для предоперационной подготовки у кировчанина был выявлен распространённый перитонит. Обнаружилось сквозное повреждение сигмовидной кишки инородным телом – зубочисткой. Пациенту была сформирована колостома с выведением на переднюю брюшную стенку. Как поясняют в минздраве, такие операции предпринимаются для спасения жизни, когда сохранение непрерывности кишечника в данный момент невозможно. Через 2 месяца была проведена высокотехнологичная реконструктивная операция. Она прошла успешно.

Ещё 5 модельных библиотек

Не останавливается в регионе и работа по реализации национальных проектов, а также по подготовке к тому, что будет осуществлено в 2021-м. Так, в рамках нацпроекта «Культура» в Кировской области ещё 5 библиотек должны получить статус модельных.

Как стало известно на неделе, в число финалистов федерального конкурсного отбора вошли центральные библиотеки Слободского, Малмыжского и Верхнекамского районов. Ранее Министерство культуры РФ сообщало, что Искровская библиотека Котельничского района и Октябрьская библиотека Мурашинского района также стали финалистами и тоже получат статус модельных в 2021-м.

Как отмечает министр культуры Кировской области Татьяна Мазур, национальный проект позволит культурным учреждениям закупить новейшее мультимедийное оборудование, принципиально обновить своё пространство, актуализировать книжные фонды.

– Это возможно благодаря тому, что федеральное финансирование на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура» увеличено на 410 млн рублей в 2021 году, – сказала министр культуры.

Напомним, в 2020 году в регионе уже начали работу три модельные библиотеки – в Кирово-Чепецком, Афанасьевском и Мурашинском районах. Их торжественно презентовали с участием губернатора Кировской области Игоря Васильева. До конца года библиотеки нового образца откроются в Нагорске и Подосиновце. Они войдут в список 172 библиотек в России, обновлённых по нацпроекту в 2020 году.

Эксперты завершили экологическую экспертизу «Марадыковского»

И ещё – о том, что в планах. В правительстве региона обсудили итоги общественной экологической экспертизы проекта будущего производственно-технического комплекса «Марадыковский». Во встрече, которую провёл заместитель председателя правительства Роман Береснев, участвовали общественники, представители Оричевского района и министерства охраны окружающей среды.

Общественная экспертиза началась в августе и продолжалась до конца октября. В группу вошли 13 специалистов – представителей вузов и промышленных предприятий региона. Предметом их изучения были документация, инженерные изыскания, а также материалы оценки воздействия объекта на окружающую среду: атмосферный воздух, недра, подземные и поверхностные воды, почву, флору и фауну… Также изучались последствия возможных аварийных ситуаций. По итогам работы составлено заключение, в котором – целый ряд замечаний и предложений по проекту.

– Цель, которую мы ставили в своей работе, это внести такие поправки в проект, чтобы его улучшить, чтобы новое предприятие работало безопасно и с максимальной эффективностью, – подчеркнул в ходе встречи в правительстве эксперт по вопросам производственного экологического контроля и мониторинга, заместитель директора по экологии ООО «Галополимер» Алексей Лещенко. – Считаю, что мы смогли в этом плане скорректировать проект, многие наши замечания уже приняты разработчиком.

Кстати, как отметил Роман Береснев, всего группа исследователей подготовила 70 предложений и рекомендаций.