Дачников и садоводов опросит Кировстат

Сотрудников ведомства будет интересовать, какой урожай растет у них в огородах и есть ли живность.

На этой неделе работники статистики отправились по личным подсобным хозяйствам региона, чтобы узнать, что и кого выращивают кировчане, и хватает ли им этого для пропитания. Опрос продлится до 5 июля. Он будет выборочным, значит переписывать всех не будут. Только тех, кого застанут дома. В планах опросить жителей 63 сельских населенных пунктов.

У людей, держащих свое хозяйство, спросят про площади засаженные растениями, наличии плодовых кустарников и деревьев, уточнят поголовье животных и птиц в хозяйстве и удовлетворенность их кормами. Поинтересуются, используют ли хозяева наемный труд. А также есть ли желание и возможность продавать свою сельскохозяйственную продукцию.

Ответы на эти вопросы будут интересны не только работникам статистики, но и преступникам. Поэтому в службе уточнили, что кировчанам следует делиться информацией только после того, как интервьюер предъявит удостоверение. Если у вас возникнут вопросы и сомнения можно задать их по номерам: (8332) 64-92-01, 8-922-980-19-20.

Ранее мы сообщали, что в трех районах Кировской области отменен карантин по бешенству.

Фото: tmgnews.ru