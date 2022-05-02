Даровская ЦРБ обновила автопарк на пять машин

В Даровской центральной районной больнице полностью обновили автопарк.

За минувший год туда поступили четыре автомобиля специального санавтотранспорта УАЗ «Медицинская служба», а также «УАЗ Патриот». Они предназначены для работы неотложной службы, транспортировки пациентов на обследование или лечение, а также для перевозки медикаментов.

Как рассказал главный врач Даровской ЦРБ Романа Полуэктов, необходимость в новом транспорте была острой: все машины были старыми, последняя поступила десять лет назад вместо 5-7, хотя выезжать приходится не только в район, но и Киров. А в оказании медпомощи время имеет большое значение. Своими силами автопарк было не обновить.

В 2022 году программа модернизации первичного звена включена в национальный проект «Здравоохранение». Её цель – максимально приблизить медицинскую помощь к населению. По программе в Кировскую область поступило 125 машин, предполагается до 2025 года закупить еще 280. Общий объём ассигнований составит 6 млрд рублей.