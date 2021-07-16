Главная > Экономика > Даровскому району перечислят 2,2 млн рублей на создание 34 новых площадок накопления мусора

Даровскому району перечислят 2,2 млн рублей на создание 34 новых площадок накопления мусора

Кирилл Правдин Экономика

Места для них выберет муниципалитет, оснастит контейнерами регоператор «Куприт».

Поручение наладить вывоз бытовых отходов дал губернатор Игорь Васильев министерству строительства и ЖКХ по итогам прямой линии в радиоэфире. Сегодня на нее дозвонилась жительница Даровского района и рассказала, что в ее селе Красном организован помешочный сбор отходов. Она попросила ускорить установку контейнерных площадок.

Как ранее сообщалось, с начала реформы за два года создано 1700 площадок накопления, из них 1370 с участием областного бюджета. На те же цели нынче область потратит 20 млн рублей. Системой сбора и вывоза отходов охвачено 97,7% населенных пунктов Кировской области — вдвое больше, чем на январь 2019 года. Помешочный сбор допускается в отдельных случаях.

По словам министра строительства, энергетики и ЖКХ Игоря Селезнёва, сейчас тщательно прорабатывается вопрос организации вывоза мусора из отдаленных населенных пунктов. Вскоре после изменения подхода жители ощутят положительные изменения.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Кирилл Правдин