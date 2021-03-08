Даже труднейший пандемийный год пошел «Синей птице» впрок

«Синяя птица» рассказала, как пережила год без концертов.

Вчера, в канун Международного женского дня в ДК «Родина» снова, как год назад, играл любимые кировчанами нескольких поколений песни ансамбль «Синяя птица». Зал был полон, выступление артистов принимали долгими овациями, не желая отпускать со сцены.

Понятно, что зритель истосковался по концертам, которые, вроде как, до сих пор не рекомендуются. И даже если легендарный любимый ансамбль приезжает чуть не каждый год, его ждут. Однако и профессиональные артисты разлуку со зрителем в течение пандемийного года, когда им практически запретили работать, пережили непросто. Об этом журналисту «Кировской правды» перед выступлением ВИА в Кирове рассказал директор ансамбля Юрий Александров.

Развернули домой с полпути

— История была тогда: мы должны были работать в подмосковье и Москве. 17 марта мы сели в поезд в Самаре, выехали. В пути звонит организатор: «Юра, Москву закрыли». Я ему: «Что делать? Может, выйдем в Сызрани?» Это три часа от Самары. Тот обнадёжил, что подмосковье хотя бы не должны закрыть для въезда какое-то время. Только проехали от Сызрани километров 20, второй звонок: «Закрыли подмосковье тоже!» Мы вышли в Рязани, сели в автобус с аппаратурой, шедший за нами, вернулись в Самару.

Тяжело было, конечно, из-за запрета концертов и гастролей, но пережили. До пандемии, в 2019 году прошло 96 кассовых концертов, не считая заказных. Это обычный показатель. В августе только появились послабления – началась работа. Вздохнули с облегчением. А потом вторая волна коронавируса – и опять всё закрылось. Когда жесткие меры, делать нечего. Кого-то инфекция коснулась, кого-то нет, но привиты у нас практически все.

Год зря не теряли

— Конечно, пока нам не давали выступать, без мы дела не сидели, готовили новую программу. Пару совершенно новых песен ввели в репертуар. Одна сегодня прозвучит. Понятно, что основная масса зрителей приходит на золотое наследие «Синей птицы», тем не менее, каждый год парочку новых вещей включаем в репертуар. Либо совсем новых, либо хорошо забытые старые. Например, восстановили песню Юрия Антонова «До свадьбы заживёт», которая звучала в 80-е, но на фоне наших хитов в советское время не получила достаточного признания. Поколдовали с аранжировкой, подсовременили, и сейчас она заходит на ура!

Обновляется не только репертуар

— К сожалению, наш бас-гитарист Валентин Николаевич Барков в связи с последними событиями не ездит с нами, поскольку перешел в возрастной рубеж 65+. Вместо него выступает более молодой музыкант, который давно «рядом» с нашим ансамблем – Дима Лисицын. У нас в Самаре есть одноименная студия «Синяя птица», где играл любительский проект: ребята исполняли там лет 20 репертуар нашего коллектива с совсем молодого возраста. Вот оттуда мы и пригласили его.

Что греха таить: люди не молодеют, из «старой гвардии» в строю выступает сегодня только Алексей Комаров, барабанщик. Конечно, коллектив обречен на обновление, потому что песни востребованы, причем, даже подрастающим до среднего возраста зрителем. Будем продолжать традиции.

Название отстояли на 3 млн

— А еще в пандемийный год мы воспользовались «передышкой» на борьбу за свой бренд: зарегистрировали товарные знаки на территории всех бывших стран СНГ. Оппонентам суды назначили в совокупности достаточно серьёзные взыскания – порядка трех миллионов рублей. Присудили достаточно серьезные штрафы лицам, которые вводили в заблуждение зрителей. Например, один даже использует схожую фамилию с нашим знаменитым солистом Сергеем Дроздовым для зарабатывания на репертуаре «Синей птицы». Теперь он тоже должен нам значительную сумму денег. А с настоящими бывшими участниками ансамбля, даже с кем были конфликты интересов, сохраняем добрые товарищеские или, как минимум, нейтральные отношения.

Игорь Нелюбин.