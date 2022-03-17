Дефолт России не грозит

Развенчиваем очередную продукцию западной фабрики фейков.

В социальных сетях появился свежий фейк: якобы России потребуются годы, чтобы расплатиться с кредиторами и вернуться в мировую финансовую систему. Wall Street Journal написала, что котировки российских суверенных облигаций упали до уровня бумаг Аргентины в 2001 году — а этой стране понадобилось 15 лет, чтобы погасить долги, указывает газета. В действительности же дефолт, то есть невозможность выплатить долги, происходит при ситуации, когда резервов не хватает, чтобы выполнить обязательства.

Такая ситуация сложилась в 2001 году в Аргентине потому, что внешний долг составлял, по разным данным, от 130 до 150 миллиардов долларов. В 2001 году соотношение внешнего государственного долга Аргентины к ВВП составляло 56,9%. То есть больше половины того, что страна заработала, она должна была отдавать. При этом большую сумму страна тратила на выплату процентных ставок — доходило до 10% ВВП. В какой-то момент Аргентина просто не смогла отдать долги — и была вынуждена объявить дефолт.

Сравним ситуацию с Россией. ВВП в стране в 2021 году составил 1,71 трлн долларов, при этом внешний долг – 478,2 млрд долларов. Эта сумма учитывает не только долги государственного сектора, но и частных компаний, которые заимствуют средства на иностранных рынках.

Но мы не должны отдавать всю эту сумму сразу: главное — вернуть долги по еврооблигациям, а это 20 миллиардов долларов. Западные страны заморозили 300 млрд долларов золотовалютного резерва Центробанка (а всего их 640 млрд долларов) — важно понимать, что деньги, чтобы выплатить долги, есть.

То есть настоящего дефолта можно не бояться. Гипотетически есть риск технического дефолта. На данный момент Минфин РФ передал западным странам платежные документы по выплате российского госдолга из заблокированных валютных счетов за рубежом. Разморозка валютных счетов теперь зависит от других государств. То есть инвесторы могут получить обратно свои вложения из наших резервов, но «мяч» на стороне западных стран. Даже если этого не случится, Россия готова отдать долги в национальной валюте — российском рубле.

Если Запад не воспользуется этими возможностями, нашей стране могут навязать «технический дефолт», что означает отток иностранных инвестиций, высокие ставки по новым заимствованиям, но не более. Однако Россия не собирается занимать у западных стран. Президент Владимир Путин заявил, что у страны достаточно внутренних доходов. А приход иностранных инвесторов — вопрос времени и смекалки.

Как отразится технический дефолт на россиянах, если он случится? Не считая панических сообщений в соцсетях от фабрик фейков, — никак. И сейчас Центробанк и Правительство России специально вводят целый ряд мер, которые защищают население. В соцсетях сегодня распространяется информация о том, что якобы российская авиация нанесла удар по зданию драматического театра в Мариуполе. Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия стремится уничтожить его страну.

На самом деле никакого авиационного удара по городскому объекту, где могли укрываться простые жители Мариуполя, не было. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Новую провокацию совершили боевики националистического батальона «Азов», взорвав заминированное ими здание. Судя по всему, они рассчитывали выдать это за бомбовый удар Воздушно-космических сил России.

О «бомбежке драмтеатра», помимо главы Минобороны Украины, поспешил высказаться и президент Зеленский. Он заявил, что здание разрушено, а количество жертв еще предстоит подсчитать.

Все это расходится со словами украинского народного депутата Сергея Таруты: «Бомбоубежище под драмтеатром не пострадало, все люди живы».

Очевидцы утверждают, что в театре было больше тысячи мирных жителей, взрывчатку боевики «Азова» устанавливали на крыше и под крышей. Перед подрывом людям все-таки разрешили покинуть здание.