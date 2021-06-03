Делегация Кировской области принимает участие в ПМЭФ-2021

Начался Петербургский международный экономический форум. В его деловой программе свыше ста дискуссий, посвященных глобальной и российской экономике, вопросам социальной сферы и технологий.

В работе ПМЭФ участвует и делегация Кировской области. Её возглавляют губернатор Игорь Васильев и председатель правительства Александр Чурин.

В ходе форума будут подписаны соглашения с группой компаний «Хевел» в сфере развития солнечной энергии и Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Члены делегации примут участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» и встретятся с председателем совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.

Фото и видео: kirovpravda.ru