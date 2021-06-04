Дело кировчанина, напавшего с ножом на таксиста, отправили в суд

Следователи Первомайского района закончили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство водителя такси.

Напомним, все произошло 25 ноября прошлого года. 28-летний мужчина сел в такси и поехал по выбранному маршруту. Внезапно между ним и водителем произошел конфликт в результате которого пассажир достал нож и несколько раз нанес удары в шею и тело водителя.

К счастью, водитель смог выбраться из машины, вызвать полицию и скорую. Его госпитализировали и спасли. Стражи правопорядка тем временем нашли и задержали обвиняемого.

Свою вину он полностью признал. Сейчас расследование завершено и дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 6 лет до 11 лет.

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Фото: kirov.sledcom.ru