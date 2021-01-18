Дело матери 4 сгоревших детей направлено в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о четверых детях, погибших во время пожара в деревне Ложкари Юрьянского района. В ближайшее время материалы дела будут переданы в районный суд.

Трагедия произошла прошлой осенью. При пожаре погибли четверо мальчиков-погодков. Родителей в момент ЧП дома не было. Отец работал, а мать выпивала вместе с подругой. Оставшись одни, ребята затеяли игры с огнем и случайно устроили пожар.

По факту случившегося было возбуждено 3 уголовных дела. Как сообщили позже в Следственном комитете, семья считалась неблагополучной. В квартире творилась антисанитария, в холодильнике не было еды, а дети нередко были предоставлены сами себе.

По данным экспертов, пожар произошел из-за зажигалки. Как было установлено в ходе следствия, зажигалки находились в открытом доступе, и дети нередко играли ими. Были и случаи поджогов.

Мать погибших детей признала свою вину в случившемся. Однако к ответственности будут привлечены и сотрудники соцслужб. Как подчеркнули в прокуратуре, дети оказались в опасной для жизни ситуации в том числе из-за их халатности. Поэтому представления были внесены и должностным лицам – начальнику областного УМВД, министру соцразвития региона и главе районной администрации.