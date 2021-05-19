Дело в отношении кировчанина, ударившего инвалида, передадут в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении кировчанина, который при входе в магазин на Октябрьском проспекте ударил инвалида.

Происшествие случилось 21 февраля. Неоднократно судимый житель области беспричинно пнул слабовидящего мужчину, который заходил в помещение перед ним.

Видеозапись разошлась по соцсетям и вызвала широкий общественный резонанс.

На период предварительного расследования обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Фото epp.genproc.gov.ru/web/proc_43